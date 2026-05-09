Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με πατίνι τουρίστα και τον εγκατέλειψε

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Πατίνι
Τροχαίο ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε την Παρασκευή 8/5/2026 στη Σκιάθο, όπου ένας ανήλικος παρέσυρε τουρίστα και τον τραυμάτισε.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news, το απόγευμα της Παρασκευής, ο ανήλικος  οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη, παρέσυρε πεζό άνδρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πεζού, ενώ στη συνεχεία εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Ο άνδρας, ο οποίος είναι από το εξωτερικό και βρίσκεται στην Σκιάθο για διακοπές, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου. Το ίδιο, και οι γονείς του ανήλικου που κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

 

 

 

