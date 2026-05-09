MotoGP: Tρομακτική πτώση για τον Μαρκ Μάρκεθ στο Σπριντ του GP της Γαλλίας – Δείτε βίντεο

Μία τρομακτική πτώση είχε ο Μαρκ Μάρκεθ στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Γαλλίας του MotoGP.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος κυνηγούσε τους Κουαρταραρό και Μιρ για μια θέση στην πεντάδα, έχασε τον έλεγχο της Ducati του στην προτελευταία στροφή, με αποτέλεσμα η μηχανή να ξεφύγει της πορείας της και να εκτοξεύσει Μάρκεθ στον αέρα.

Ο Μάρκεθ φάνηκε να χτυπά το κεφάλι του κατά την προσγείωση στο οδόστρωμα. Ο αναβάτης της Ducati δεν έχασε τις αισθήσεις του, αλλά αποχώρησε κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν απο δύο εβδομάδες ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πάλι σοβαρό ατύχημα. Τότε η Ducati του είχε κοπεί στα δύο.

