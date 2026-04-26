Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP: Η Ducati του Μάρκεθ έφερε γύρους στον αέρα πριν κοπεί στη μέση – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό ήταν το ατύχημα που είχε ο αναβάτης Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP της Ισπανίας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, στην προσπάθειά του να κερδίσει έδαφος, έχασε τον έλεγχο της Ducati, η οποία μετά τη σφοδρή πτώση κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο.
Ο Ισπανός οδηγός σύρθηκε για πολλά μέτρα στην πίστα, αλλά επί της ουσίας βγήκε ανέπαφος, αποφεύγοντας νέους τραυματισμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο την καριέρα του.
The front just went away for @marcmarquez93 🤯🤯#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/rC52l4LEAS
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026