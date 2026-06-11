Αίγιο: Μιλά η κόρη του δολοφονημένου ομογενή Βουκελάτος στην Αυστραλία – «Ο Δαλαμάγκας το έκανε;»

«Θα τον ρώταγα: Εσύ το έκανες; Ποιος, τι έγινε, γιατί»; Η κόρη του δολοφονημένου ομογενή Βουκελάτος ζητά σήμερα 26 χρόνια μετά το μακρινό 1997 να μάθει έστω τώρα την αλήθεια για το έγκλημα με θύμα τον πατέρα της στην Αυστραλία. Υπενθυμίζεται ότι θύτης εμφανίζεται να είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο φέτος, στις 7 Ιουνίου, μετά τις πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται πως αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη η δίκη του Δαλαμάγκα για τα πλημμελήματα που τον βαραίνουν, ήτοι εκείνα της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης. Επίσης, εκκρεμεί και η απόφαση έκδοσής του στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία είναι τόσο ο 86χρονος πατέρας του, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δήλωνε άγνοια αλλά τελικά ζούσε μαζί του σε σπίτι στο Αίγιο, όπως όμως και η 47χρονη σύντροφός του. Η 47χρονη υποστηρίζει πως δεν είχε ιδέα ότι ο 56χρονος είναι καταζητούμενος της Interpol.

Όλοι τους παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου αφού δεν έγινε δεκτό το αίτημα άρσης της κράτησής τους.

Η εμπλοκή Δαλαμάγκα στη δολοφονία Βουκελάτος

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θεωρούνταν για χρόνια ο υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, τον Απρίλιο του 1999.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ύποπτος για δεύτερη δολοφονία, δύο χρόνια πριν εκείνη του Γιαννόπουλου.

Ο Τιμ Βουκελάτος εργαζόταν περιστασιακά ως πορτιέρης. Πυροβολήθηκε πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του σε προάστιο του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997, με την αυστραλιανή αστυνομία να εκδίδει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης.

Παρόλα αυτά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες.

Η κόρη του, 29 χρόνια μετά, δεν έχει μάθει τον δολοφόνο και την αλήθεια.

Βασιλική Βουκελάτος: Αυτός το έκανε;

Η Βασιλική Βουκελάτος μίλησε στο «Live News» αναφέροντας για τον φερόμενο δολοφόνο του πατέρα της:

«Θα τον ρώταγα ‘εσύ το ‘κανες, ποιος το ‘κανε, τι έγινε, γιατί έγινε;’ Εγώ ήμουν 9 χρόνων. Σαν παιδί που ήμουνα πολύ πονεμένη, να μην έχω τον πατέρα μου όλα τα χρόνια που τον χρειαζόμουνα. Όλοι να με κοιτάνε, να μιλάνε, να λένε, ο καθένας είχε κάτι να πει».

«Όταν έγινα λίγο πιο μεγάλη, ρώταγα, όλοι λέγανε ‘είχε… κάτι με αυτόν τον Δαλαμάγκα. Αυτός το ‘κανε; Αυτός έβαλε κάποιον να το κάνει; Κάτι έχει γίνει’. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βρεθούνε, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάτι», συνέχισε η Βασιλική Βουκελάτος.

Στον Τζέιμς Δαλαμάγκα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου, δύο χρόνια μετά, το 1999, με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ. Ο Έλληνας ομογενής και πατέρας δύο παιδιών μπήκε στη μέση για να χωρίσει έναν καβγά και βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό και το στομάχι μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις δύο άγριες δολοφονίες που συγκλόνισαν την ομογένεια της Αυστραλίας, αντί να απαντήσει άρχισε να μιλάει για τον αδερφό του.

Οι οικογένειες των θυμάτων τόσο του Γιαννόπουλου όσο και του Βουκελάτος ζητούν την έκδοσή του στην Αυστραλία. Ο Δαλαμάγκας από την άλλη επιμένει να ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, εφόσον είναι και Έλληνας πολίτης.

Επί του ζητήματος θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.