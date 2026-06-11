Κρήτη: Ασφυξία στο λιμάνι Ηρακλείου – 43 μετανάστες «εγκλωβισμένοι» σε λεωφορείο λόγω υπερπλήρωσης της δομής

Σε κατάσταση απόλυτου κορεσμού έχουν περιέλθει οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τις υποδομές να αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Το απόγευμα της Τετάρτης (10/06/2026) , η πίεση χτύπησε «κόκκινο» όταν 43 νεοαφιχθέντες μετανάστες αναγκάστηκαν να παραμείνουν για ώρες κλεισμένοι μέσα στο λεωφορείο που τους μετέφερε, καθώς δεν υπήρχε ούτε ένας διαθέσιμος χώρος για να τους υποδεχθεί στο εσωτερικό της δομής.

Η πολύωρη αναμονή και η νέα ταλαιπωρία των ανθρώπων που μόλις είχαν φτάσει στο νησί προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, εκνευρισμό και μικρής έκτασης ένταση, επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο την οριακή κατάσταση που επικρατεί στο πρώην «Ψυγείο».

Στοιβάζονται εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά

Η κατάσταση στο λιμάνι λειτουργεί εδώ και καιρό πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας και χωρητικότητας. Ενδεικτικό της ασφυκτικής πραγματικότητας είναι ότι το βράδυ της Τρίτης (9/6/2026), διανυκτέρευσαν στον χώρο 402 άτομα, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να αναγκαστούν να κοιμηθούν ακόμη και στο ύπαιθρο, εκτός του κτιρίου.

Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται προγραμματισμένες αναχωρήσεις για τη σταδιακή αποσυμφόρηση της δομής, το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό. Μέσα στην ίδια ημέρα μεταφέρθηκαν επιπλέον 120 άτομα, διατηρώντας τον συνολικό αριθμό των φιλοξενούμενων σταθερά κοντά στους 400.

Οι εικόνες έντονου συνωστισμού προκαλούν βαθύ προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και τις αρχές, καθώς ανάμεσα στους ανθρώπους που στοιβάζονται στις εγκαταστάσεις βρίσκονται ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλά και μικρά παιδιά.

Σανίδα σωτηρίας εθελοντές και υγειονομικοί

Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό, καθοριστικός παραμένει ο ρόλος των εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας βασική φροντίδα, είδη πρώτης ανάγκης και ανθρώπινη υποστήριξη σε όσους φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές της Κρήτης.

Παράλληλα, τεράστιο βάρος σηκώνει και το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου. Υπό τον συντονισμό της Ροδάνθης Πατελή, μια ολιγομελής αλλά μάχιμη ομάδα έξι γιατρών και νοσηλευτών δίνει καθημερινό «παρών» στο σημείο, παρέχοντας την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και υγειονομική κάλυψη στους φιλοξενούμενους, προλαμβάνοντας τα χειρότερα.

Αδύνατο σενάριο η αποσυμφόρηση

Οι εκτιμήσεις των πηγών που παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, η ουσιαστική αποσυμφόρηση του πρώην «Ψυγείου», φαντάζει αυτή τη στιγμή ως μια εξαιρετικά δύσκολη έως ανέφικτη υπόθεση.

Για να καταφέρει να αδειάσει ο χώρος και να επέλθει μια ισορροπία, θα έπρεπε μεσολαβήσει τουλάχιστον μία εβδομάδα χωρίς καμία απολύτως νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις συνεχιζόμενες ροές, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.