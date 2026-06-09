Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο φαίνεται να βρίσκεται η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, καθώς οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών από τη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού ασκούν έντονες πιέσεις στις υπάρχουσες υποδομές προσωρινής φιλοξενίας. Το προσωρινό κέντρο υποδοχής στο λιμάνι του Ηρακλείου, γνωστό ως «Ψυγείο», λειτουργεί πλέον στα όρια των δυνατοτήτων του, ενώ οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν ανησυχίες και αντιδράσεις για τον σχεδιασμό νέων δομών φιλοξενίας.

Η κατάσταση στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών του λιμανιού του Ηρακλείου, γίνεται ολοένα και πιο πιεστική, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο αριθμό αφίξεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 240 μετανάστες φιλοξενούνται ήδη στον χώρο, ο οποίος λειτουργεί ως προσωρινό σημείο υποδοχής και καταγραφής. Ωστόσο, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες προβλέπεται η άφιξη ακόμη 192 ατόμων που διασώθηκαν το πρωί της Τρίτης (9/6/2026) σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Η άφιξη των νέων μεταναστών αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πίεση στις ήδη επιβαρυμένες εγκαταστάσεις. Οι διαθέσιμοι χώροι φιλοξενίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, με αποτέλεσμα να εξετάζονται έκτακτες λύσεις για την προσωρινή διαχείριση της κατάστασης.

Πηγές αναφέρουν ότι λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του κέντρου, σημαντικός αριθμός μεταναστών θα παραμείνει σε εξωτερικό χώρο, δίπλα στο κτίριο του «Ψυγείου», χωρίς να μπορεί να στεγαστεί εντός των εγκαταστάσεων. Οι εικόνες που καταγράφονται στην περιοχή αποτυπώνουν την έντονη πίεση που επικρατεί, με δεκάδες ανθρώπους να βρίσκονται στο έδαφος περιμένοντας είτε τη μεταφορά τους είτε την προσωρινή τακτοποίησή τους.

Αντιδράσεις στη Χερσόνησο για τη νέα δομή φιλοξενίας

Την ίδια στιγμή, το μεταναστευτικό ζήτημα προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, επαναδιατυπώθηκε η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.

Για την επόμενη ημέρα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις πολιτών και φορέων της περιοχής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί αρχικά συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης της δομής, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Συνεχείς οι αφίξεις στη νότια Κρήτη

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τις δύο επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια των Καλών Λιμένων υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Κατά τις επιχειρήσεις αυτές, διασώθηκαν συνολικά 192 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στην Κρήτη για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας. Τα περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις εμφανίζουν πλέον σαφή σημάδια κορεσμού. Παράλληλα, η συζήτηση για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας εξακολουθεί να προκαλεί έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας το μεταναστευτικό ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πηγή:Nea Kriti