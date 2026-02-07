Ηράκλειο: Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του Δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν άλλοι 27

Σύνοψη από το

  • Χθες το βράδυ, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες εντόπισε και περισυνέλλεξε 43 άτομα σε λέμβο, 31ν.μ νότια των Καλών Λιμένων.
  • Νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε παραλία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου, αποβιβάστηκαν ακόμη 27 άτομα, σε ένα δεύτερο περιστατικό.
  • Συνολικά 70 άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του Δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν άλλοι 27
ΦΩΤΟ αρχείου

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, εντόπισε σε λέμβο και περισυνέλλεξε από σημείο 31ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, 43 άτομα τα οποία μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Στη δεύτερη περίπτωση, νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε παραλία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου, αποβιβάστηκαν ακόμη 27 άτομα.

Αφού έγινε η διαδικασία καταγραφής τα 70 άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα