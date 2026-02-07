Ηράκλειο: Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του Δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν άλλοι 27

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, εντόπισε σε λέμβο και περισυνέλλεξε από σημείο 31ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, 43 άτομα τα οποία μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Στη δεύτερη περίπτωση, νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε παραλία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου, αποβιβάστηκαν ακόμη 27 άτομα.

Αφού έγινε η διαδικασία καταγραφής τα 70 άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.