Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Σύνοψη από το

  • Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε στα social media ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος.
  • Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου.
  • Η σύντροφός του, Βαλασία έφερε στον κόσμο το παιδί τους και πλέον έχουν όλοι μαζί επιστρέψει στο σπίτι τους και βιώνουν μία νέα καθημερινότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε στα social media ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου. Η σύντροφός του, Βαλασία έφερε στον κόσμο το παιδί τους και πλέον έχουν όλοι μαζί επιστρέψει στο σπίτι τους και βιώνουν μία νέα καθημερινότητα.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram ο Νίκος Πολυδερόπουλος ποζάρει με τον νεογέννητο γιο του αγκαλιά και το βλέμμα του αποτυπώνει όλη την αγάπη, την τρυφερότητα και τη συγκίνηση που τον κρατά στα χέρια του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα