Grand Hotel: Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς είναι ο νέος αστυνομικός διευθυντής- Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο ξενοδοχείο

Σύνοψη από το

  • Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα, ενώ ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο. Ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης.
  • Ο Πέτρος παρεξηγεί ένα αποχαιρετιστήριο φιλί μεταξύ της Αλίκης και του Άρη, φεύγει από το ξενοδοχείο και αρνείται να δεχτεί εξηγήσεις από κανέναν.
  • Η Κυβέλη αναζητά στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα, ενώ ο Νικόλας θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του όταν κληθεί να αναγνωρίσει το πτώμα της Ελένης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς είναι ο νέος αστυνομικός διευθυντής- Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο ξενοδοχείο

Προδοσίες, παρεξηγήσεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να τη ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά.

Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει.

Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει…

Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους.

Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα και δεν δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη.

Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αντικαθιστά τον Χρόνη.

Ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο και ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης.

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο πώς νιώθει και τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο.

Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα.

Ο Πέτρος νιώθει απογοητευμένος από όλους, αφού ανακαλύπτει πως μέχρι και ο Νικόλας ήξερε για τον Άρη και την Αλίκη και δεν του είπε τίποτα.

Η Αλίκη, ως διευθύντρια πια του ξενοδοχείου, ζητάει από τον Πέτρο να δουλέψει ως μετρ, ενώ προτείνει δουλειά τόσο στον Χαραλάμπη όσο και στην Πελαγία.

Η Κυβέλη επισκέπτεται τον Ρήγα στη φυλακή και του ζητάει κάτι που τον κάνει να γκρεμιστούν μέσα του όλα όσα πίστευε για εκείνη. Ο Νικόλας θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του, όταν τον καλέσουν να αναγνωρίσει το πτώμα της Ελένης…

Στον ρόλο του Αργύριου Κονδύλη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:57 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (7/2). Σ...
15:33 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τ...
15:16 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα

Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων στα επόμενα επεισόδια ...
13:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Έχω παιδιά: Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό

Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να περιγράφει την απαιτητική – και συχνά σουρεαλιστική – καθημερινότ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα