Grand Hotel: Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι και πάλι μαζί

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Πέτρος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Αλίκη, ενώ εκείνη, μπερδεμένη, προσπαθεί να τον προστατεύσει.

Ο Άρης βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη τη Φιλίτσα και τη Βενετώ Ερζέογλου και προσπαθεί να τις πείσει να καταθέσουν, η άρνησή τους, όμως, αλλάζει κατεύθυνση στην έρευνα.

Ο Χατζημήτρος συγκρούεται άσχημα με την Λίτσα για χάρη της Μελίνας, ενώ η απόφαση της Θεώνης να φύγει μαζί με την Δέσποινα για την Ιταλία θα βυθίσει τον Χαραλάμπη στη θλίψη και την απελπισία.

Ο Νικόλας, μεθυσμένος, θα βρεθεί εκτός εαυτού και θα φερθεί βίαια στην Ελένη. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσει μέσα στα αίματα χωρίς να θυμάται τίποτα από το προηγούμενο βράδυ, ενώ η Ελένη είναι εξαφανισμένη… Πανικόβλητος, ο Νικόλας, εκμυστηρεύεται στον Πέτρο πως φοβάται ότι έχει σκοτώσει την Ελένη, καθώς εκείνος ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη δεν είναι πουθενά…

Ο Πέτρος με την Αλίκη, σίγουροι πως ο Νικόλας δεν θα έκανε ποτέ κακό σε άνθρωπο, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να λύσουν μαζί το μυστήριο της εξαφάνισης της Ελένης…

Λίγο αργότερα, ο Νικόλας ανακαλύπτει σοκαρισμένος ότι λείπουν τα ματωμένα του ρούχα από το δωμάτιο, άρα κάποιος ξέρει και τα πήρε… Η Κυβέλη με τον Ρήγα ετοιμάζονται κρυφά να φύγουν για πάντα από το ξενοδοχείο.

Ο Χατζημήτρος πηγαίνει να συναντήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, ο οποίος του αποκαλύπτει κάτι που θα τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και να αρχίσει να ψάχνει σε γη και ουρανό την αλήθεια.

  Ο Χαραλάμπης παρακαλεί την Θεώνη να μην φύγει… Αποφασισμένος για όλα, ο Νικόλας παραδίνεται στην αστυνομία για τον φόνο της Ελένης. 

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι και πάλι μαζί

Τι λέει το γράμμα που αφήνει πίσω η Κυβέλη; 

