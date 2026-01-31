Grand Hotel: Ο Ρήγας συλλαμβάνεται – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Σύνοψη από το

  • Ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων, λίγο πριν αναχωρήσει με την Κυβέλη. – Ο Νικόλας, πανικόβλητος, παραδίδεται στην αστυνομία για τον φόνο της Ελένης, καθώς ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη έχει εξαφανιστεί. – Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Ρήγας συλλαμβάνεται – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Συγκλονιστική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” στα επεισόδια που έρχονται στον Αντ1 από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Ο Πέτρος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Αλίκη. Εκείνη, μπερδεμένη, προσπαθεί να τον προστατεύσει.

Ο Άρης βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη την Φιλίτσα και την Βενετώ Ερζέογλου, και προσπαθεί να τις πείσει να καταθέσουν. Η άρνησή τους, όμως, αλλάζει κατεύθυνση στην έρευνα.

Ο Νικόλας, μεθυσμένος, θα βρεθεί εκτός εαυτού και θα φερθεί βίαια στην Ελένη.

Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσει μέσα στα αίματα χωρίς να θυμάται τίποτα από το προηγούμενο βράδυ, ενώ η Ελένη είναι εξαφανισμένη… Πανικόβλητος, ο Νικόλας, εκμυστηρεύεται στον Πέτρο πως φοβάται ότι έχει σκοτώσει την Ελένη, καθώς εκείνος ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη δεν είναι πουθενά…

Ο Χατζημήτρος πηγαίνει να συναντήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, ο οποίος του αποκαλύπτει κάτι που θα τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και να αρχίσει να ψάχνει σε γη και ουρανό την αλήθεια.

Ο Χαραλάμπης παρακαλεί την Θεώνη να μην φύγει…

Αποφασισμένος για όλα, ο Νικόλας παραδίνεται στην αστυνομία για τον φόνο της Ελένης.

Η Αλίκη και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ και κάνουν το πρώτο βήμα να ξανακερδίζουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους.

  Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όσα στοιχεία χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή.

Ο Νικόλας επιμένει στον Αστυνόμο ότι μάλλον σκότωσε την Ελένη.

Ο Χατζημήτρος συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του και την αποκάλυψη του μυστικού του, βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα βάζοντας νέα θεμέλια στη σχέση τους.

Ο Χρόνης παίρνει τα στοιχεία εναντίον του Ρήγα και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος ενημερώνει τον Χαραλάμπη και ονειρεύεται τη ζωή του με την Αλίκη, χωρίς την απειλή του Ρήγα.

Λίγο πριν την αναχώρησή της, ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Θεώνη να μην εγκαταλείψει τον Χαραλάμπη…

Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων…

Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη…

Δείτε το τρέιλερ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος τους

Δολάριο: Απειλείται η Ευρώπη από το αδύναμο νόμισμα;

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
18:54 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews. Ο μπακαλιάρος έχει λόγο, το Port χαρ...
18:18 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
15:58 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Αφροδίτη Γραμμέλη: «Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καταργεί τις δημόσιες σχέσεις – Έχει κλείσει σπίτια»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη τάχθηκε υπέρ του Δημήτρη Ουγγαρέζου, παίρνοντας θέση για τα σχόλια που προ...
14:53 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Η Γη της Ελιάς: Ένα έγκλημα πυροδοτεί εξελίξεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων

Τίποτα δεν μένει πια κρυφό στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA η «Γη της ελιά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα