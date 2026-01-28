Grand Hotel: Ο Διονύσης είναι αποφασισμένος να σκοτώσει τον Ρήγα

Grand Hotel: Ο Διονύσης είναι αποφασισμένος να σκοτώσει τον Ρήγα

Καθηλώνει το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Η Αλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει.

Ο Πέτρος εμφανίζεται προκλητικά στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του.

Ένας έντονος καβγάς της Δέσποινας με την Ελένη οδηγεί σε εξελίξεις που κόβουν κάθε ελπίδα του Νικόλα να τα ξαναβρεί με τη Δέσποινα.

Η Μελίνα επισκέπτεται εξοργισμένη τον Χατζημήτρο, κατηγορώντας τον ότι την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, αφού έχασε τη δουλειά και την αξιοπρέπειά της. Ο Άρης βρίσκει την Φιλίτσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτή φοβάται να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει.

Η Κυβέλη καταλαβαίνει ότι ο Ρήγας βρίσκεται σε κίνδυνο, αφού έχει εξαφανιστεί από το νοσοκομείο και ψάχνει να τον βρει. Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση.

Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας.

Μια μαύρη ορχιδέα ζωντανεύει το σκοτεινό παρελθόν του Ρήγα και ο Διονύσης είναι έτοιμος να τον σκοτώσει.

Η εξομολόγηση της Αλίκης στον Πέτρο…Θα του τα πει όλα;

 

12:20 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

