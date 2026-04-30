Τηλεθέαση (29/4): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη της Τετάρτης

Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Απριλίου, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 15,6%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 16,5% 2 Το Πρωινό ANT1 13% 3 Super Κατερίνα ALPHA 11,7% 4 Buongiorno MEGA 11,7% 5 10 παντού OPEN 7% 6 Breakfast@Star STAR 5,3%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)