Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι κάτι πάρα πολύ χοντρό, ξεπερνά κάθε όριο» – Το ξέσπασμα για τη φωτογραφία AI με το μωρό της Κατερίνας Καινούργιου

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili

Ξέσπασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της “Happy Day” στον ALPHA για το περιστατικό με την Κατερίνα Καινούργιου και την ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με AI, η οποία δήθεν απεικόνιζε την κόρη της παρουσιάστριας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε ότι τέτοιου είδους κατασκευασμένες ειδήσεις είναι απαράδεκτες και ανέφερε πως η Κατερίνα Καινούργιου έχει δίκιο να αντιδρά, καθώς αυτό το περιστατικό ξεπέρασε κάθε όριο.

Χαρακτήρισε το περιεχόμενο ως «κάτι πάρα πολύ χοντρό» που ξεπερνά τα όρια τόσο της φαντασίας όσο και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

«Έχει δίκιο το Κατερινάκι, που έχει ακούσει και έχει ακούσει και δεν απαντά και δεν την νοιάζει γιατί ξέρει το παιχνίδι της δημοσιότητας. Κάποιος μπορεί να σε κρίνει σοβαρά. Αυτό παιδιά είναι κάτι κατασκευασμένο και είναι κάτι πάρα πολύ χοντρό. Ξεπερνάει τα όρια της δημοσιογραφίας και της φαντασίας», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή είχε κατασκευαστεί κάποιος δήθεν διάλογός μου με την Αννίτα Πάνια, ότι δήθεν τσακώνομαι στον αέρα του Alpha. Έλεγα: Παιδιά, αρχικά δεν έχει έρθει ποτέ στην εκπομπή. Δεύτερον, θα ερχόταν στην εκπομπή και θα τσακωνόμασταν για τα bitcoin; Υπάρχει όντως κόσμος που τα πιστεύει».

