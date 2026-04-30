Παγκράτι: Δίωξη για κακούργημα στον 59χρονο που ξυλοκόπησε 23χρονη την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της – Αναζητείται ακόμα ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο 59χρονος που ξυλοκόπησε την 23χρονη στο Παγκράτι, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του «νταή» άνδρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη – που αποτελεί κακούργημα- και έδωσε εντολή να συλληφθεί. Ο 59χρονος αναζητείται, καθώς από τότε που συνέβη το περιστατικό εξαφανίστηκε και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί αν και έχει ταυτοποιηθεί.

Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου. Τότε, ο 59χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος θεώρησε ότι η 23χρονη τον καθυστερεί, άρχισε να την βρίζει χυδαία.

Όταν εκείνη κατέβηκε από το όχημά της για να τον καθησυχάσει, την τράβηξε από τον γιακά, της έριξε μπουνιά στο πρόσωπο και την έριξε με δύναμη κάτω, με αποτέλεσμα η 23χρονη να σπάσει το πόδι της.

Παραλήρημα θρησκοληψίας και μισογυνισμού

Κάτοικοι της γειτονιάς τον χαρακτηρίζουν αλλόκοτο με περίεργη συμπεριφορά τον 59χρονο και αυτό φαίνεται και στις αναρτήσεις του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του. Με τουλάχιστον περίεργες απόψεις, ακραίες και επιθετικές.

«Η γυναίκα δεν έχει άδεια να αφήνει τον άντρα της. Πρέπει να υπομένει και όχι να χωρίζει. Ακόμα κι αν αυτός τη δέρνει, ξοδεύει την προίκα της ή πηγαίνει με άλλη γυναίκα. Αν το κάνει αυτό η γυναίκα είναι μοιχαλίδα ενώ αυτός συγχωρείται» έγραφε χαρακτηριστικά.