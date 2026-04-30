Σήμερα η απολογία του 89χρονου για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο – Βαρύ το κατηγορητήριο

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, θα περάσει σήμερα (30/04), ο 89χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο, επί της οδού Λουκάρεως, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Αφού απολογηθεί, αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ο 89χρονος υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και επιχειρηματολόγησε ως εξής: «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα το πάτωμα. Ήθελα απλώς να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου».

Ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Περιέγραψε τις κινήσεις του και δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τρία διαφορετικά ταξί, ένα για να φτάσει στον ΕΦΚΑ, ένα στην οδό Λουκάρεως και ένα τρίτο για την Πάτρα.

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω» φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καπαρντίνα του και να μπορεί να την μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης της επίθεσης κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές μέχρι ένα σημείο. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι με πλοίο της γραμμής προς Ανγκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις Αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Βαλίτσα με 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ

Κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.