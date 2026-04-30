Βινγκ Ρέιμς: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο σταρ του «Mission: Impossible»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: AP

Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια του Βινγκ Ρέιμς το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν ο διάσημος ηθοποιός κατέρρευσε ενώ γευμάτιζε σε εστιατόριο του Βόρειου Χόλιγουντ, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το TMZ, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο 66χρονος σταρ φαινόταν να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κληθούν εσπευσμένα οι πρώτες βοήθειες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο USA TODAY ότι οι τραυματιοφορείς ανταποκρίθηκαν σε κλήση γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα) για έναν 66χρονο άνδρα, στον οποίο «παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν» για ιατρική περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας του και το εξιτήριο

Παρά την αρχική ανησυχία, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα πως ο Ρέιμς πήρε εξιτήριο και «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για το σπίτι του».


Ο μάνατζερ του, Μπραντ Κρέιμερ, ανέφερε ότι ο ηθοποιός «αισθάνεται καλά» και εξήγησε πως συνομίλησε μαζί του στο τηλέφωνο λίγο μετά τη διακομιδή του.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο Ρέιμς «ακουγόταν όπως ο Βινγκ κάθε μέρα» και μάλιστα έκανε «ένα χιουμοριστικό σχόλιο» μέσα από το νοσοκομείο.

Όσο για τα αίτια της κατάρρευσης, ο Κρέιμερ εκτίμησε πως ο ηθοποιός «μπορεί να έπαθε θερμοπληξία» λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Ο Βινγκ Ρέιμς αποτελεί βασικό πυλώνα του franchise «Mission: Impossible», ενώ έχει αφήσει το στίγμα του στον κινηματογράφο με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Pulp Fiction», το «Con Air», το «Guardians of the Galaxy: Vol 2» και το κλασικό θρίλερ «Jacob’s Ladder».

