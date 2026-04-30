Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2026: Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα vouchers για φθηνές διακοπές – Ποιο πρόγραμμα αναμένεται να κάνει σήμερα πρεμιέρα

Τη δυνατότητα να αποδράσουν σε διάφορους προορισμούς της χώρας θα έχουν φέτος κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου-1η Ιουνίου) οι πολίτες με τη χρήση των vouchers για φθηνές διακοπές μέσω νέων προγραμμάτων για τον Τουρισμό που θα τρέξουν το προσεχές διάστημα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου δεν συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, αργία θεωρείται η εν λόγω ημέρα για κάποιους συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα αλλά και για ορισμένους φορείς του δημοσίου, τους ΟΤΑ κλπ.

Τα προγράμματα

Το enikonomia.gr παρουσιάζει τα νέα προγράμματα για φθηνές διακοπές, τα οποία οι πολίτες μπορούν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να απολαύσουν οικονομικά ένα υπέροχο τριήμερο σε έναν από τους προορισμούς της αρεσκείας τους. Αναλυτικά:

Α. Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027

Δικαιούχοι

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών και θα πρέπει να έχουν:

α. ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι.

β. ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

γ. ετήσιο εισόδημα έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Αιτήσεις

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εδώ εκπνέει την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 23:59 .Ωστόσο, μένει να φανεί εάν δώσει και άλλη παράταση η ΔΥΠΑ στην προθεσμία για τις αιτήσεις, λόγω του ότι η πλατφόρμα παρουσιάζει κατά καιρούς προβλήματα εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών.

Διάρκεια

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΥΠΑ, ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει για διάστημα 13 μηνών.Ωστόσο δεν αποκλείεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μετατεθεί για αργότερα, λόγω των παρατάσεων που δίνει η ΔΥΠΑ στην προθεσμία για τις αιτήσεις.

Διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν:

με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.

δωρεάν έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο,

δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η συμμετοχή των δικαιούχων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι 25%, ωστόσο για τα άτομα με αναπηρία αυτά διατίθενται δωρεάν.

Υπενθυμίζεται πως, οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2025–2026 μπορούν να εξαργυρώσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026 το voucher τους.

Β. «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026»

Δικαιούχοι

Ό λα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

«Ωφελούμενοι»

Τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024

Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα υποβάλλονται από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 του ίδιου μήνα σε ειδική πλατφόρμα του gov.gr και αυτά θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις η μία εκ των οποίων είναι Μαΐου – Ιουνίου 2026.

Τα ποσά των vouchers (άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα)

Πρόγραμμα «Chios Pass 2026» : 300 ευρώ είναι η ενίσχυση για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου.

είναι η ενίσχυση για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου. Πρόγραμμα «Kythira Pass 2026»: 250 ευρώ είναι η ενίσχυση για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων.

Σήμερα η πρεμιέρα νέου προγράμματος για φθηνές διακοπές

Σήμερα, Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 ή τη Δευτέρα, 4 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα εδώ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2026-2027 για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» από την 1η Ιουνίου 2026, η διάρκεια του θα είναι 13 μήνες και στο πλαίσιο αυτού θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές σε δικαιούχους και ωφελούμενους.

Δικαιούχοι

Συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή.

«Ωφελούμενοι»

α. Τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 και έως 18 ετών. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

β. Τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ. Οι σύζυγοι των δικαιούχων που είναι έμμεσα ασφαλισμένα των μέλη αυτών,

δ. Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. Ωστόσο αυτό δεν αφορά για:

τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο, όπου μπορούν να γίνουν έως 10 διανυκτερεύσεις, και

τους δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια