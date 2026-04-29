Την Πέμπτη στον ανακριτή ο 89χρονος για τις ένοπλες επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – «Πλήρωνε με 50αρα και έλεγε “εκεί που πάω δεν θα τα χρειαστώ”»

Το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 89χρονος άνδρας που σκόρπισε τον φόβο στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης, πυροβολώντας εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών και των γραφείων του ΕΦΚΑ και τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα.

Ο 89χρονος φέρεται να σχεδίαζε για έναν χρόνο τις ένοπλες επιθέσεις του και το πλάνο του, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, ως ένα σημείο λειτούργησε. Αρχικά μπήκε απαρατήρητος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν υπάλληλο, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί από το σημείο, πήγε Εφετείο, όπου και πάλι πυροβόλησε, με τα σκάγια να χτυπούν τέσσερις ανθρώπους. Και οι τέσσερις νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και την Τετάρτην πήραν εξιτήριο.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος μπόρεσε να φύγει από την Αθήνα να φτάσει στην Πάτρα, ενώ τον αναζητούσαν στο δεκάδες ένστολοι. Τελικά ο 89χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Μάλιστα, όπως ανέφερε μάρτυρας στον ANT1, ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο με τις χειροπέδες και χαμογελώντας είπε: “ευχαριστώ παιδιά, θα με δείτε στις ειδήσεις”.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν – Αν ήθελα θα τους πυροβολούσα»

Ο 89χρονος υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και επιχειρηματολόγησε ως εξής: «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα το πάτωμα. Ήθελα απλώς να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου.»

Επίσης, περιέγραψε τις κινήσεις του και δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τρία διαφορετικά ταξί, ένα για να φτάσει στον ΕΦΚΑ, ένα στην οδό Λουκάρεως και ένα τρίτο για την Πάτρα. Ο πρώτος αυτοκινητιστής μίλησε στον ANT1: «Σε κατάσταση χαλαρή (ήταν). Αυτός πάντα έτσι ντυνόταν. Συνήθως. Μίλαγε εκεί πέρα, όλα καλά… αυτά… χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε.»

«Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως. Μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο, πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ΑΤΜ και τελικά θα ταξίδευα σήμερα.»

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω» φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Τα χρήματα στον ταξιτζή και η “ατάκα” στην υπάλληλο

Μέσα στο ταξί ο δράστης ξέχασε ένα σακίδιο πλάτης και μία βαλίτσα με πέντε διαφορετικούς φακέλους με 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια. Σε κατάστημα που σύχναζε, συνήθιζε να πληρώνει με 50ρικα και είπε στην υπάλληλο πως εκεί που πάει δεν θα τα χρειαστεί. Η υπάλληλος μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ: «Έλεγε, “θα πάω στον ΕΦΚΑ, θα κάνω ζημιά, θα βγάλω την καραμπίνα”. Του έλεγα, κ. Παναγιώτη τι είναι αυτά που λέτε; Πάντα τον έβλεπα με έναν φάκελο τον άνθρωπο αυτόν. Μέσα στην εβδομάδα πάντα πήγαινε κάπου».

Η σκέψη να πάει στη Γαλλία να πυροβολήσει κι εκεί

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω κι εκεί στον αέρα, μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν.»

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 89χρονος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις οι οποίες αφορούν σε τρία κακουργήματα, αλλά και έξι πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, η διακεκριμένη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος και άλλα.

Ειδικότερα, ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Για 1.500 ευρώ είχε αγοράσει το όπλο

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο ηλικιωμένος, όπως είπε ο ίδιος, έκανε μία βόλτα στους “στόχους” του για να δει τα κενά στην ασφάλεια, όπως και έγινε.

«Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη φορά είχα πάει δυο – τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο απέξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα. Μετά, όταν έφευγα, ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι.

Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε από κει και του είπα να με πάει στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στον δρόμο, κουβέντα στην κουβέντα, ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Ανκόνα».

Στη συνέχεια αναφέρει πώς τον έπιασαν οι αστυνομικοί και ότι πάνω του είχε περίστροφο με δέκα σφαίρες.

Για την καραμπίνα λέει: «Την αγόρασα πριν από περίπου 4 χρόνια 1.500 ευρώ από κάτι γύφτους στο χωριό μου κι εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο. Το περίστροφο το αγόρασα 2.000 ευρώ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό μου. Μου έφεραν δυο – τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου, αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε. Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο χωριό και με τα δύο όπλα».

Μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 89χρονο

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τον 89χρονο που έκανε την επίθεση στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και στον ΕΦΚΑ έρχονται στη δημοσιότητα και φανερώνουν μία ακόμα πτυχή της υπόθεσης. Ο ηλικιωμένος ήταν τόσο ψύχραιμος όσο και απόλυτα ψυχρός, τρομάζοντας όποιον προσπάθησε να του εναντιωθεί.

Στον ANT1 μίλησαν ο αστυνομικός που τον συνέλαβε και βρήκε πάνω του το 38άρι περίστροφο αλλά και ο δικαστικός υπάλληλος ο οποίος επιχείρησε να τον καταδιώξει μετά την επίθεση.

«Σταμάτησε με κοίταξε κατάματα, έβαλε το χέρι στην τσέπη του, εκεί φοβήθηκα. Τρομοκρατήθηκα», λέει ο δικαστικός υπάλληλος Αντώνης Λως.

«Μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι δεν άλλαξε καν το βήμα του. Ήταν απόλυτα ψύχραιμος με σταθερό βηματισμό. Σε όλη τη διαδρομή από την έξοδο μέχρι και περίπου το ύψος των διοικητικών γραφείων του Πρωτοδικείου, εγώ φώναζα. Δεν ήρθε κανένας.

Το ύφος του ήταν ανέκφραστο τελείως. Με προσπέρασε, έβγαλε από την τσέπη τρεις φακέλους, τους άφησε στο παρτέρι, γύρισε και μπήκε μέσα στο πλήθος».

«Με την ακινητοποίηση του 89χρονου, αυτό που μας δήλωσε είναι ότι θα τον δούμε στις ειδήσεις, σε όλα τα κανάλια» είπε στον ANT1 ο Χαράλαμπος Τσίτσικας, ανθυπαστυνόμος.

«Είχε ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο με φυσίγγια και είχε επιπρόσθετες σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του.»