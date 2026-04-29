Hράκλειο: Μεθυσμένος άνδρας χτύπησε με λοστό στο κεφάλι τουρίστα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (28/4/2026) στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση την ώρα που απολάμβανε το γεύμα του σε παραλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν μεθυσμένος, σηκώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε έναν λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο Βρετανός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας χρειάστηκε, επίσης, να υποβληθεί σε ράμματα λόγω του τραύματος που υπέστη.

Ο τουρίστας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση σε βάρος του Βούλγαρου, ενώ δεν θέλησε ούτε να δώσει κατάθεση εναντίον του. Παρ’ όλα αυτά, αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου συνέλαβαν τον άνδρα με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Τετάρτη ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

