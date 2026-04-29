Έλενα Κουντουρά: Υπερψηφίστηκαν οι 50 τροπολογίες της για τον βιώσιμο τουρισμό στην έκθεση-ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Υπερψηφίστηκε με 439 ψήφους η Έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN για τον βιώσιμο τουρισμό, που συνδιαμόρφωσε καταλυτικά η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της TRAN, Έλενα Κουντουρά.

Στην Ολομέλεια υιοθετήθηκαν ως θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι 50 και πλέον τροπολογίες της Έλενας Κουντουρά, που είχαν ως στόχο να στηρίξουν τους τουριστικούς προορισμούς, επιχειρήσεις, εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες αλλά και το βιώσιμο μετασχηματισμό του τουρισμού συνολικά στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ.

Η έκθεση- ψήφισμα με τίτλο «Ενίσχυση της συνδεσιμότητας, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση της τοπικής αριστείας στον ευρωπαϊκό τουρισμό – διαχείριση προορισμών και ανάπτυξη του περιφερειακού τουρισμού» είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς θα υποβληθεί στην Κομισιόν πριν από την παρουσίαση της πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό, το επόμενο διάστημα.

Η Έλενα Κουντουρά, ως εισηγήτρια της LEFT στην έκθεση, διεκδίκησε και πέτυχε σημαντικές θέσεις της να ενσωματωθούν ως θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με βάση τις τροπολογίες Κουντουρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά:

Να εκπονηθεί ευρωπαϊκό σχέδιο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για το βιώσιμο τουρισμό. Η ύπαρξη σχεδίου υλοποίησης εξασφαλίζει συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα και κονδύλια, ώστε η στρατηγική να αποφέρει στην πράξη οφέλη για τη βιωσιμότητα όλων των προορισμών

Να θεσπιστεί ευρωπαϊκός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό , που αποτελεί επίσης πάγια θέση της Έλενας Κουντουρά και σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρη λόγω των πολλαπλών κρίσεων.

Υποδομές

Στα ζητήματα των υποδομών, με τις τροπολογίες Κουντουρά, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά:

Πρόσθετη στήριξη από την Κομισιόν στους τουριστικούς προορισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες ενεργειακής μετάβασης στις υποδομές και τις μεταφορές, πχ επαρκείς σταθμοί φόρτισης οχημάτων, πλοίων κ.α.

Συνδεσιμότητα

Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις της Έλενας Κουντουρά για επαρκείς και οικονομικά προσιτές μεταφορικές συνδέσεις και ζητά:

Νέα εργαλεία ενίσχυσης της συνδεσιμότητας για νησιά και απόκεντρες περιοχές, πρόταση που παραπέμπει στο θεσμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου που θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 2018 για τη στήριξη των νησιωτών.

Αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στους τουριστικούς προορισμούς

Επιπλέον, υιοθετήθηκε η θέση της Έλενας Κουντουρά για ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο βραχυχρόνιων μισθώσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη εξασφάλιση στέγης για κατοίκους και εργαζομένους.

Η τροπολογία συμπεριλαμβάνει και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες, όπως πυροσβέστες, καθηγητές, δάσκαλοι, ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι, ειδικά στα νησιά, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην εύρεση κατοικίας και οικονομικά προσιτής στέγασης.

Στήριξη των ποιοτικών θέσεων εργασίας

Εγκρίθηκε επίσης η τροπολογία της Έλενας Κουντουρά για τη στήριξη των ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τουρισμό.

Με την τροπολογία αυτή ζητούνται:

βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

δίκαιοι μισθοί,

αναβάθμιση πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού

ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό, που σήμερα αντιμετωπίζουν ακόμη έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες.

«Ναι» στην τροπολογία Κουντουρά που παραπέμπει στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στο ψήφισμα, εντάχθηκε η τροπολογία της Έλενας Κουντουρά που αναφέρει επί λέξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλωσορίζει τις προσπάθειες ορισμένων κρατών-μελών για την επιστροφή των πολιτιστικών έργων και αντικειμένων τέχνης στον τόπο προέλευσής τους».

Η τροπολογία αυτή, που παραπέμπει στο πάγιο εθνικό αίτημα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αποκτά ξανά ευρωπαϊκή διάσταση με την υιοθέτησή της από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ψήφισμα θα προωθηθεί στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, στις εθνικές κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της ΕΕ.