Μητσοτάκης από Ρόδο: Η πολιτική μας βασίζεται σε υλοποιήσιμη βάση και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα

Παρουσία δεκάδων κατοίκων της Ρόδου, εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ανθρώπων των παραγωγικών τάξεων, πραγματοποιήθηκε η πολιτική ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνέχειας του κυβερνητικού έργου, οικονομικής σταθερότητας και ισχυρής εθνικής παρουσίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να τον καλωσορίσουν με θερμό χειροκρότημα και υπογραμμίζοντας ότι η κομματική βάση αποτελεί διαχρονικά τη «ραχοκοκαλιά» της παράταξης και τον βασικό πυλώνα των εκλογικών της επιτυχιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους και σημειώνοντας ότι το νησί εξακολουθεί να αποτελεί πρωταγωνιστή του ελληνικού τουρισμού. Εξήρε την προσπάθεια των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, τονίζοντας ότι παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, η Ρόδος συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ελληνικό τουρισμό.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην οικονομία και στην προσπάθεια βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε «ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αύξηση των μισθών, στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνώρισε τις πιέσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ωστόσο επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η υπεύθυνη διαχείριση της οικονομίας επιτρέπουν στην Πολιτεία να παρεμβαίνει ουσιαστικά προς όφελος της κοινωνίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η πολιτική μας βασίζεται σε υλοποιήσιμη βάση και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα»

«Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια για πρόσκαιρα προεκλογικά οφέλη», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον δρόμο των εύκολων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, αλλά της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτική της βασίζεται σε όσα μπορεί πραγματικά να υλοποιήσει, και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται μέσα από έργα και όχι μέσα από υποσχέσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν».

Ξεχωριστή βαρύτητα έδωσε στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, τα οποία χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από τη Ρόδο, ένα νησί με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ισχυρές και αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Η αποτελεσματική προστασία των ελληνικών συνόρων αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή προτεραιότητα»

Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την Ελλάδα ισχυρή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα πρωταγωνίστησε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύλαξη των συνόρων, επισημαίνοντας ότι «η αποτελεσματική προστασία των ελληνικών συνόρων αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή προτεραιότητα».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη συστηματική πολιτική αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, παρουσίασε το ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, με αιχμές την τεχνολογική πρόοδο, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, «η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και να επενδύσει στις δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης προς τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης, ενόψει της πορείας προς τις εκλογές του 2027. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις υποσχέσεις.