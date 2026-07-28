Φωτιά στην Πάρο: Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Μεγάλη μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί στον ΧΥΤΑ της Πάρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Καμάρι.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι πέντε οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλυκή.

Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες από τη Νάξο και τη Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί πνέουν δυνατοί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια.

Ενισχύονται κι άλλο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Από τον Πειραιά μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.),

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Επίσης, με αεροσκάφος C-27J, μεταβαίνουν από την Ελευσίνα, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι φλόγες «έγλειψαν» μοναστήρι και σπίτια

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, από θαύμα σώθηκαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαράλαμπου καθώς οι φλόγες κυριολεκτικά τα «έγλειψαν» κατακαίγοντας ολόκληρη τη γύρω περιοχή, στην οποία υπάρχουν σποραδικά κατοικίες που δεν αποτελούν οικισμό.

Δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχών κοντά στο σημείο.

Με δεύτερο μήνυμα, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή.

Δήμαρχος Πάρου: Οι άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.