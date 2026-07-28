Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο – Με αεροσκάφος σπεύδουν στο νησί και 20 πυροσβέστες από την Ελευσίνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα γύρω νησιά, ενώ έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκκένωση πέντε περιοχών προς την Αλυκή, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια μέχρι στιγμής.

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φωτιά στην Πάρο
Φωτό: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Πάρο.
  • Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες να σπεύδουν στο νησί από την Ελευσίνα με C-27J, ενώ οι βόρειοι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
  • Νωρίτερα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, με την σύσταση για εκκένωση πέντε περιοχών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά για ζημιές σε σπίτια.

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Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Πάρο.

Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν πέσει το σκοτάδι και σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά για ζημιές σε σπίτια, ενώ στο σημείο πνέουν βόρειοι άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τα νότια.

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών – Ενισχύονται οι δυνάμεις, επιχειρούν 14 εναέρια μέσα

Νωρίτερα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, με την σύσταση για εκκένωση πέντε περιοχών.

φωτιά στην Πάρο
parianostypos.gr

Ενισχύονται κι άλλο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Πάρος: Σε εξέλιξη φωτιά στο Καμπί – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

  • 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

ενώ από Πειραιά μεταβαίνουν:

  • 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.),
  • 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και
  • 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Επίσης, με αεροσκάφος C-27J, μεταβαίνουν από την Ελευσίνα, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχών κοντά στο σημείο.

Με δεύτερο μήνυμα, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή.

Δήμαρχος Πάρου: Οι άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

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