Κουφονήσια: Εμφανίστηκε ξανά στην παραλία Ιταλίδα η πλωτή καντίνα – Νέα επέμβαση του Λιμενικού

Η πλωτή καντίνα εμφανίστηκε ξανά στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρά τις προηγούμενες αντιδράσεις. Οι κινήσεις του σκάφους προκάλεσαν την άμεση αντίδραση κατοίκων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν σε ελέγχους, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για συλλήψεις, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πλωτή καντίνα εμφανίστηκε ξανά στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας άμεσα την αντίδραση κατοίκων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Ακολούθησε συντονισμένη παρέμβαση από τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στους προβλεπόμενους ελέγχους.
  • Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες, επαναφέροντας το ζήτημα και εντείνοντας τις ανησυχίες για την προστασία της παραλίας.

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Η πλωτή καντίνα εμφανίστηκε ξανά στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες και παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί.

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Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η φορτηγίδα εντοπίστηκε αρχικά τη Δευτέρα (27/7), ενώ το πρωί της επόμενης ημέρας φέρεται να προσέγγισε σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, κινούμενη εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας ζώνης.

Οι κινήσεις του σκάφους προκάλεσαν άμεσα την αντίδραση κατοίκων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις προετοιμασίας για επαναλειτουργία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Κωβαίος, ενώ ακολούθησε συντονισμένη παρέμβαση από τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό, με επικοινωνία προς τις λιμενικές και δικαστικές Αρχές.

Σε ελέγχους προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στους προβλεπόμενους ελέγχους. Πληροφορίες της ιστοσελίδας κάνουν λόγο για συλλήψεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων, τις ιδιότητές τους ή τις κατηγορίες που εξετάζονται.

Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού αναμένεται να δώσει πλήρη εικόνα για όσα διαδραματίστηκαν και για τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες

Η πλωτή καντίνα είχε εμφανιστεί και στα μέσα Ιουλίου στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Κατά το πρώτο περιστατικό είχε υπάρξει παρέμβαση του Λιμενικού, είχε κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και η φορτηγίδα είχε απομακρυνθεί από την παραλία.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχε προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ φορείς και επαγγελματίες του νησιού είχαν ζητήσει αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και προστασία της φυσικής ταυτότητας της Ιταλίδας.

Η νέα παρουσία της πλωτής καντίνας επαναφέρει το ζήτημα και εντείνει τις ανησυχίες για την προστασία της παραλίας, αλλά και για το κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί ανάλογη δραστηριότητα στην περιοχή.

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