Κουφονήσια: Στα δίχτυα του Λιμενικού παράνομο πλωτό αναψυκτήριο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κουφονήσια
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη του κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στα Κουφονήσια. Η φορτηγίδα κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς την απαραίτητη άδεια.
  • Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου Νάξου έσπευσαν στο σημείο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σκάφος δεν διέθετε άδεια για εμπορική δραστηριότητα.
  • Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας και τη σύλληψη του κυβερνήτη της. Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου το οποίο κατέπλευσε στα Κουφονήσια προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου 11/7, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά την διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και, όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της, στα πλαίσια του αυτοφώρου. Το λιμεναρχείο Νάξου, διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ