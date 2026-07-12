Ένας νεκρός και δύο τραυματίες έπειτα από επιθέσεις στο Ιράν – Μεθοριακά φυλάκια και πετρελαϊκή πλατφόρμα επλήγησαν στο Κουβέιτ

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Διεθνή Νέα

Ιράν, επιθέσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Χορμοζγκάν, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.
  • Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα περαιτέρω εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα Στενά του Ορμούζ, με το IRNA να κάνει λόγο για «εχθρικές επιθέσεις» στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
  • Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια οφσόρ πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν υλικές ζημιές.

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Ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις στο νότιο Ιράν, και συγκεκριμένα στην επαρχία Χορμοζγκάν στο που βρέχεται από τον Κόλπο, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ. Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές. Το Mehr μετέδωσε ότι άλλα δύο μέλη του προσωπικού της αρχής τηλεπικοινωνιών τραυματίσθηκαν.

 

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα περαιτέρω εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και όχι μακριά από το νησί Κεσμ στον Κόλπο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων.

Το IRNA έκανε λόγο για «εχθρικές επιθέσεις» στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου διαδοχικές εκρήξεις ακούσθηκαν απόψε σε διάφορα μέρη της πόλης. Σύμφωνα με το IRNA, στις εν λόγω περιοχές βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια οφσόρ πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές.

«Τρία μεθοριακά φυλάκια στο βόρειο τμήμα της χώρας έγιναν στόχος δειλής επίθεσης, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης και προσθέτοντας ότι «μια οφσόρ πλατφόρμα γεωτρήσεων που ανήκει στην Kuwait Oil Company (…) στοχοθετήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας εργαζόμενος και να προκληθούν υλικές ζημιές».

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