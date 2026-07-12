Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον πυραυλικών συστημάτων του Ιράν – «Ο “εχθρός” εκτόξευσε πυραύλους προς το νησί Κεσμ» λέει η Τεχεράνη

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Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον πυραυλικών συστημάτων του Ιράν, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Εξάλλου το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί» και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Αναφορές ότι το Ιράν χτύπησε με βαλλιστικούς πυραύλους βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim», το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή, ενώ παρατηρήθηκε καπνός στη συνοριακή ζώνη μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ.

Παράλληλα το Walla ανέφερε ότι παρατηρήθηκε καπνός να υψώνεται από ένα λιμάνι του Κουβέιτ.