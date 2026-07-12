Στον τάφο του Αγίου Παΐσιου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – ΦΩΤΟ

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ιερώνυμος παισιος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως «Η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση» και πως όλοι μας πρέπει να διατηρούμε την ταπεινότητά του.
  • Φέτος συμπληρώνονται 32 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Παϊσίου, με την προσέλευση χιλιάδων πιστών από όλη την Ελλάδα να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

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Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/7 την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.

Χιλιάδες προσκυνητές στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου – ΒΙΝΤΕΟ

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Φιλοθέη Μοναχή.

ιερώνυμος παισιος

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Η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, συμπληρώνοντας πως όλοι μας πρέπει να διατηρούμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε.

ιερώνυμος παισιος

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32 χρόνια μετά την εκδημία του… χιλιάδες πιστοί απ’ όλη την Ελλάδα…

Φέτος συμπληρώνονται 32 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Παϊσίου και η προσέλευση του κόσμου θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο χρόνος αναμονής ξεπερνά ακόμη και τις δύο ώρες.

ιερώνυμος παισιος

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά της χώρας, περιμένουν υπομονετικά ώστε να καταφέρουν να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν πάνω από τον τάφο του Αγίου. Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε το 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου.

αγιος παισιος

 

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