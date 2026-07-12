Στον τάφο του Αγίου Παΐσιου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – ΦΩΤΟ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/7 την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Φιλοθέη Μοναχή.

Η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, συμπληρώνοντας πως όλοι μας πρέπει να διατηρούμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε.

32 χρόνια μετά την εκδημία του… χιλιάδες πιστοί απ’ όλη την Ελλάδα…

Φέτος συμπληρώνονται 32 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Παϊσίου και η προσέλευση του κόσμου θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο χρόνος αναμονής ξεπερνά ακόμη και τις δύο ώρες.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά της χώρας, περιμένουν υπομονετικά ώστε να καταφέρουν να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν πάνω από τον τάφο του Αγίου. Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε το 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου.