Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε περιαστικές δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4).
  • Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί της Δευτέρας 13/7 έως την ίδια ώρα της Τρίτης 14/7.
  • Η απαγόρευση αφορά στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα τού Πανοράματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από το πρωί της Δευτέρας 13/7 και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4), σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα.

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Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί έως την ίδια ώρα της Τρίτης 14/7. Η απαγόρευση αφορά στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα τού Πανοράματος.

Πού δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση

  • στο τμήμα του Σέιχ Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη
  •  στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου
  •  στο δασόκτημα Πανοράματος, από τα Πλατανάκια έως το Σκοπευτήριο
  • στη δασική περιοχή Θέρμης, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλί

 

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