Πάρκο Γουδή: Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ήχησε το 112 για τους καπνούς – ΦΩΤΟ αναγνωστών

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Κυριακής (12/7) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. «»

 

«Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης»

«Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιά σε άλλες εγκαταστάσεις» ανέφερε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός

Το μήνυμα του 112

«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

Δείτε εικόνες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr

Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

Δείτε βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ