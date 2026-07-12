Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρό αγόρι 3 ετών που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

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Διεθνή Νέα

ασθενοφόρος κύπρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Πάφο: Ένα τρίχρονο αγοράκι έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου, χάνοντας τη ζωή του.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Πάφου, το παιδί δεν επέζησε. Η αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνας για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.
  • Οι Βρετανοί γονείς του άτυχου αγοριού βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, όπου φαίνεται το παιδί να πέφτει στις 6.02μμ της Κυριακής.

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Δεν το χωρά ο νους αυτό που συνέβη σε ξενοδοχείο της Πάφου, όταν ένα τρίχρονο αγοράκι το οποίο ξέφυγε της προσοχής των γονέων του, έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου.

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Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πάφου, αλλά ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το τέλος δεν ανετράπη…

Τι οδήγησε στην τραγωδία…

Αυτές τις ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας, ώστε να εξακριβωθεί τις ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες. Οι γονείς του παιδιού που είναι Βρετανοί και ήταν στην Κύπρο για διακοπές, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

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Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, σε κάποια από τις οποίες φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.gr, το άτυχο αγοράκι να κάνει βουτιά στο κενό στις 6.02μμ., το απόγευμα της Κυριακής 12/07.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζεύγος των Βρετανών έχει άλλο ένα μικρό παιδάκι, συγκεκριμένα κορίτσι, το οποίο βρίσκεται μαζί τους στις τραγικές, όπως εκτυλίχθηκαν διακοπές.

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