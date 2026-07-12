Επικίνδυνη οδήγηση: Όχημα κινείτο με ανοιχτές πόρτες ανοιχτές μέσα σε σήραγγα για να… ακούγεται η μουσική – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές επικίνδυνο περιστατικό παραβίασης του ΚΟΚ και ριψοκίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε μέσα σε σήραγγα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το npress.gr, φαίνεται ένας οδηγός να κινείται με το όχημά του μέσα στη σήραγγα έχοντας ανοιχτές τόσο τη δική του πόρτα του αυτοκινήτου του όσο και εκείνη του συνοδηγού, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Παρά τον προφανή κίνδυνο, ο οδηγός συνέχιζε ακάθεκτος την πορεία του, έχοντας παράλληλα τη μουσική στη διαπασών. Η επικίνδυνη συμπεριφορά του δυσκόλευε την κίνηση των υπολοίπων οχημάτων, καθώς οι άλλοι οδηγοί δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν ή να τον προσπεράσουν με ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο: