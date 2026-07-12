Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στην εμπορική ναυσιπλοΐα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή “ Meet the Press” του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

«Τους βομβαρδίσαμε άγρια χθες το βράδυ. Είναι πολύ κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Είχαμε μια συνάντηση μαζί τους, κατά την οποία συμφώνησαν σε μια συμφωνία που ήταν τέλεια για εμάς: χωρίς πυρηνικά, χωρίς αυτό, χωρίς εκείνο, χωρίς τίποτα. Παραχώρησαν τα πάντα. Και μετά, μόλις βγήκαν από την αίθουσα, μέσα σε μια ώρα εκτόξευσαν ένα drone εναντίον ενός πλοίου» », δήλωσε ακόμη ο πρόεδρος τον ΗΠΑ.

President Trump says “The Strait of Hormuz is open.” pic.twitter.com/29Lwe0B6OU — Shay Boloor (@StockSavvyShay) July 12, 2026

Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ “έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί” για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.