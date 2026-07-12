Γαλλία: Συναγερμός στο Παρίσι εξαιτίας «ύποπτου» αυτοκινήτου κοντά σε εβραϊκή κοινότητα – Απομακρύνθηκαν προληπτικά 300 άνθρωποι

Περίπου 300 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά το προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, μετά τον εντοπισμό από τις αρχές ενός «ύποπτου» αυτοκινήτου, κοντά στη συναγωγή της πόλης Val-d’Oise.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, στο τηλεοπτικό κανάλι BFM, το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου 11/07 όταν μέσα στο ελεγχόμενο όχημα, εντοπίστηκε ένα «στρατιωτικό όπλο». Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε μία πολυσύχναστη περιοχή με κινηματογράφο και καφετέριες. Ειδικοί της DGSI (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφαλείας), έσπευσαν στο σημείο όπου έλεγξαν τυχόν ύπαρξη εκρηκτικών και στη συνέχεια ερεύνησαν το αυτοκίνητο όπου εντόπισαν ένα «τουφέκι», σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε γαλλικά μέσα.

Ο Νουνιές υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, δίχως όμως να πει περισσότερα σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού του αυτοκινήτου ή των εμπλεκόμενων με αυτό. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα και τα εμπλεκόμενα άτομα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών αφού επαίνεσε την άμεση ανταπόκριση των αρχών με την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ανθρώπων ανέφερε: «Δεν γνωρίζουμε τι επρόκειτο να ακολουθήσει με αυτό το αυτοκίνητο, δεν έχουμε ιδέα. Είναι σε εξέλιξη έρευνα ώστε να προσδιορίζουμε τις ακριβείς συνθήκες»