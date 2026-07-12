Γιαννακόπουλος σε Φουρνιέ: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories στo Instagram απάντησε τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο κανάλι «First Team» στο YouTube «Upset» μίλησε για την αντιπαλότητα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αναφέροντας το όνομα του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

«Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: “Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”. Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. ‘Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος’. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π@@@ και χ@@@ τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος;» αναφέρει στα stories του o Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Και συνεχίζει: «”Δεν ξέρω πως άρχισε”. Πώς άρχισε; Πήγε πίσω να μάθεις πως άρχισε, “Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν. “Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Ε, μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία».

Σημειώνεται ότι ο ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε και δύο βίντεο με τις άσεμνες χειρονομίες που είχε κάνει ο Εβάν Φουρνιέ σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ κατά την διάρκεια Game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-2025. «Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις χειρονομίες του στους περσινούς τελικούς, επέκρινε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη στάση και τις αντιδράσεις του στους τελικούς Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού» αναφέρει στη λεζάντα.