Θα μπορούσαν τα κοντινά περάσματα «αόρατων» πλανητών να έχουν προκαλέσει τις μαζικές εξαφανίσεις ειδών στη Γη; Η νέα ανατρεπτική θεωρία

Η πορεία της ζωής στον πλανήτη μας δεν ήταν ποτέ μια γραμμική και ήρεμη διαδικασία. Μέσα στα δισεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας της, η Γη σημαδεύτηκε από βίαιες ανατροπές και μαζικούς αφανισμούς πλασμάτων που κυριαρχούσαν στις θάλασσες και την ξηρά.

Μια νέα, ανατρεπτική επιστημονική θεωρία έρχεται τώρα να στρέψει το βλέμμα μας στο διάστημα, αναζητώντας τους ενόχους αυτών των καταστροφών σε «αόρατους» κοσμικούς επισκέπτες. Μια θεωρητική επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι τα κοντινά περάσματα αρχαίων πλανητών ενδέχεται να συνέβαλαν στην πυροδότηση ορισμένων από τις μαζικές εξαφανίσεις ειδών στη Γη.

Η ιστορία της Γης είναι γεμάτη από καταστροφές που αποφεύχθηκαν οριακά και από περιόδους επανεκκίνησης. Η ζωή δεν εξελίχθηκε ομαλά προς την πολυπλοκότητα. Αντίθετα, επιβίωσε από διαδοχικές καταρρεύσεις, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εξαφανίσεων που αφάνισαν τεράστιους αριθμούς ειδών και άλλαξαν την πορεία των εξελικτικών κλάδων που βρήκαν χώρο να αναπτυχθούν.

Η θεωρία των βαρυτικών παλιρροιών και η αναζήτηση της «αόρατης» απειλής

Η πρόσκρουση του αστεροειδούς στο Τσιξουλούμπ που αφάνισε τους δεινοσαύρους είναι το πιο γνωστό παράδειγμα, εν μέρει επειδή άφησε ένα σαφές σημάδι στα γεωλογικά στρώματα και άνοιξε τον οικολογικό χώρο για τα θηλαστικά.

Ωστόσο, δεν έχει κάθε μαζική εξαφάνιση μια τόσο προφανή αιτία. Ο Ντανιέλε Φαρτζιόν, ερευνητής καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης και το Αστρονομικό Παρατηρητήριο του Καποντιμόντε στη Νάπολη, υποστηρίζει ότι ορισμένες αρχαίες κρίσεις ενδέχεται να συνδέονται με ένα λιγότερο άμεσο είδος κοσμικής διαταραχής: την παλιρροϊκή έλξη από μεγάλα αντικείμενα που πέρασαν κοντά από τη Γη.

Ο Φαρτζιόν παρουσιάζει αυτή την ιδέα σε μια εργασία πρακτικών συνεδρίου με τίτλο «Μαζικές Εξαφανίσεις από Βαρυτικές Παλίρροιες» (Mass Extinctions by Gravitational Tides), η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Πολυσυχνική Συμπεριφορά Υψηλής Ενέργειας Κοσμικών Πηγών» στο Παλέρμο, τον Ιούνιο του 2025.

Τα κοντινά περάσματα πλανητών στο μικροσκόπιο της επιστημονικής αντιπαράθεσης

Ο προτεινόμενος ένοχος δεν είναι μόνο η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, αλλά και η βαρυτική επίδραση μεγάλων περιπλανώμενων σωμάτων. Ο Φαρτζιόν στρέφει την προσοχή του στο εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα, όπου ο Πλούτωνας αποτελεί ένα μόνο μέλος ενός πολύ μεγαλύτερου πληθυσμού αντικειμένων με μέγεθος νάνου πλανήτη.

Πολλά από αυτά τα σώματα ενδέχεται να κινούνται σε επιμήκεις τροχιές, και οι βαρυτικές διαταραχές θα μπορούσαν περιστασιακά να ωθήσουν ορισμένα από αυτά προς το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα. Μια απευθείας σύγκρουση θα ήταν σπάνια, αν και το πρώιμο Ηλιακό Σύστημα προσφέρει παραδείγματα μεγάλων προσκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος που πιστεύεται ότι σχημάτισε τη Σελήνη όταν η Γη συγκρούστηκε με τη Θεία.

Ένα κοντινό πέρασμα θα ήταν πολύ πιο πιθανό. Στην πρόταση του Φαρτζιόν, τέτοια περάσματα θα μπορούσαν και πάλι να έχουν σημασία, επειδή η βαρύτητα ενός αντικειμένου πλανητικής μάζας θα μπορούσε να έλξει τη Γη τόσο ισχυρά, ώστε να διαταράξει τους ωκεανούς, τον φλοιό, το κλίμα και τους κοντινούς πληθυσμούς μικρότερων διαστημικών βράχων.

«Τέτοια περάσματα ενδέχεται να έχουν αφήσει έντονα παλιρροϊκά αποτυπώματα: γιγαντιαία κύματα, μεγάλα ηφαιστειακά επεισόδια, υποχωρήσεις της στάθμης της θάλασσας, πυκνές βροχές μετεωριτών και μεγάλες κλιματικές διαταραχές», γράφει ο Φαρτζιόν. «Αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει σε αρκετές μεγάλες βιολογικές μαζικές εξαφανίσεις ειδών κατά τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια, όπως υποδηλώνουν ιδιαίτερες συσχετίσεις στα γεωλογικά στρώματα».

Ο Φαρτζιόν εξηγεί ότι οι μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις στη Γη συσχετίζονται χρονικά με τεράστιες αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη, προσκρούσεις μετεωριτών και κολοσσιαίες ηφαιστειακές εκρήξεις. Η συσχέτιση είναι το ένα σκέλος, αλλά ο εντοπισμός των οριστικών συνδέσμων μεταξύ τους είναι πιο δύσκολος.

«Η αιτία γι’ αυτό δεν είναι ξεκάθαρη. Οι προσκρούσεις μετεωριτών από μόνες τους, οι ηφαιστειακές εκρήξεις από μόνες τους ή οι υποχωρήσεις της θάλασσας από μόνες τους δεν θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει όλες τις μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις», γράφει ο ίδιος.

Ενώ υπάρχουν άφθονα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ανωμαλίας του ιριδίου, που αποδεικνύουν ότι μια πρόσκρουση αφάνισε τους δεινοσαύρους και προκάλεσε μια μαζική εξαφάνιση ειδών πριν από περίπου 64 εκατομμύρια χρόνια, τα αίτια άλλων μαζικών αφανισμών δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Η μεγαλύτερη γνωστή μαζική εξαφάνιση συνέβη πριν από 251 εκατομμύρια χρόνια, και ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας της παραμένει δύσκολος.

«Ωστόσο, ούτε ανωμαλία ιριδίου ούτε κάποιος μεγάλος κρατήρας μετεωρίτη έχουν χρονολογηθεί στη μαζική εξαφάνιση της Πέρμιας/Τριαδικής περιόδου (P/T), πριν από 251 εκατομμύρια χρόνια, η οποία ήταν η μεγαλύτερη γνωστή εξαφάνιση στην ιστορία της ζωής, με τον αφανισμό των ειδών παγκοσμίως να κυμαίνεται μεταξύ 80% και 95%», εξηγεί ο συγγραφέας.

«Εδώ υποστηρίζουμε ότι οι παλιρροϊκές επιδράσεις αντικειμένων πλανητικής μάζας που περνούν κοντά από τη Γη θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα φαινόμενα, και είναι σε θέση να εξηγήσουν τα περίπλοκα γεωλογικά αρχεία των μεγάλων βιολογικών μαζικών εξαφανίσεων», εξηγεί ο Φαρτζιόν.

Στοιχεία από το ηλιακό σύστημα ενισχύουν τη θεωρία

Υπάρχουν πολλές ανωμαλίες στο εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα που μπορούν να αποδοθούν σε κοντινά περάσματα, συγκρούσεις ή αιχμαλωσίες αντικειμένων πλανητικής μάζας από το εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα. Ο Ουρανός είναι στραμμένος στο πλάι, γεγονός που θα μπορούσε να οφείλεται σε σύγκρουση.

Ο Τρίτωνας, το μεγαλύτερο φεγγάρι του Ποσειδώνα, φαίνεται να είναι ένα αιχμαλωτισμένο αντικείμενο της Ζώνης του Κάιπερ. Επίσης, ο Ύστερος Βαρύς Βομβαρδισμός ενδέχεται να προκλήθηκε από διαταραχές λόγω του κοντινού περάσματος ενός σώματος πλανητικής μάζας.

Το Ηλιακό Σύστημα διαθέτει επιπλέον αρκετά φεγγάρια με ανάδρομη τροχιά, ένα χαρακτηριστικό που αναμένει ακόμη την εξήγησή του. Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι η Γη έμεινε ανεπηρέαστη από παρόμοια γεγονότα.

«Το πέρασμα τέτοιων αντικειμένων κοντά από τη Γη θα μπορούσε να έχει προκαλέσει γιγαντιαία παλιρροϊκά κύματα, μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις και δραστικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα και τη στάθμη της θάλασσας», γράφει ο Φαρτζιόν. «Επιπλέον, κατά τη διέλευσή τους από τις ζώνες των αστεροειδών και του Κάιπερ, αυτά τα αντικείμενα πλανητικής μάζας θα μπορούσαν να έχουν εκτρέψει μεγάλους μετεωρίτες και αστεροειδείς σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη. Έτσι, οι επισκέψεις μακρινών πλανητών ίσως αποτελούν την κοινή αιτία για τις διάφορες καταστροφές που ήταν από κοινού υπεύθυνες για τις μεγάλες βιολογικές μαζικές εξαφανίσεις ειδών».

Γη και Σελήνη ίσως διατηρούν ίχνη

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ορισμένες αποδείξεις για παρελθοντικά κοντινά περάσματα μπορούν να εντοπιστούν στο σύστημα Γης-Σελήνης. «Τα απολιθωμένα κοράλλια δείχνουν ότι ο ρυθμός μείωσης του αριθμού των ημερήσιων δακτυλίων κατά τους ετήσιους κύκλους, δηλαδή ο ρυθμός μείωσης του αριθμού των ημερών σε ένα έτος, επιβραδύνθηκε απότομα στο τέλος της Δεβόνιας περιόδου», γράφει ο Φαρτζιόν.

«Δεδομένου ότι η επιμήκυνση της ημέρας οφείλεται στην επιβράδυνση της περιστροφής της Γης από τις καλά κατανοητές παλιρροϊκές δυνάμεις της Σελήνης, αυτό υποδηλώνει ότι στο τέλος της Δεβόνιας περιόδου η απόσταση Σελήνης-Γης αυξήθηκε ξαφνικά κατά ένα σημαντικό ποσοστό».

Μια σύγκρουση δεν θα μπορούσε να το προκαλέσει αυτό, επειδή είναι ένα εξαιρετικά βίαιο γεγονός που θα επέφερε μια ακαριαία μεταβολή. Ένα κοντινό πέρασμα, όμως, θα μπορούσε. «Μια τέτοια αύξηση της απόστασης θα μπορούσε να έχει προκληθεί από την παλιρροϊκή έλξη κατά το κοντινό πέρασμα ενός επισκέπτη πλανήτη ή φεγγαριού», εξηγεί ο Φαρτζιόν.

Αυτή η παλιρροϊκή έλξη θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει παγκόσμια τσουνάμι και να προκαλέσει πανίσχυρες παλίρροιες που διήρκεσαν για χρόνια. Επιπλέον, θα παραμορφώνε τον φλοιό και θα προκαλούσε παλιρροϊκή θέρμανση στο εσωτερικό του πλανήτη, γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μαζικές ηφαιστειακές εκρήξεις.

Αυτά τα γεγονότα συνέβησαν όλα πριν από πολύ καιρό, και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσα κοντινά περάσματα υπήρξαν και πόση μάζα είχαν αυτά τα αντικείμενα. «Μια αξιόπιστη εκτίμηση των μαζών και της ροής των επισκεπτών πλανητών/πλανητοειδών δεν είναι ακόμη εφικτή», γράφει ο Φαρτζιόν.

Ωστόσο, ο Δίας ίσως προσφέρει έναν τρόπο για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ο Δίας παρουσιάζει μια μικρή κλίση στον άξονα περιστροφής του, ενώ φαίνεται επίσης να διαθέτει μια ανεξήγητη πηγή ενέργειας που συμβάλλει στη διατήρηση της τόσο υψηλής επιφανειακής θερμοκρασίας του.

Ο Φαρτζιόν υπολογίζει ότι ο Δίας έχει υποστεί 16 συγκρούσεις με αντικείμενα μάζας ίσης με το μισό της Γης κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. «Παρόμοιες εκτιμήσεις για άλλους πλανήτες, αν και αποδίδουν τη σωστή τάξη μεγέθους για τις κλίσεις των αξόνων περιστροφής τους, είναι λιγότερο αξιόπιστες επειδή ο συναγόμενος αριθμός των πλανητών που ενσωματώθηκαν μέσω συσσώρευσης είναι πολύ μικρός», εξηγεί ο Φαρτζιόν.

«Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι ο πληθυσμός των νάνων πλανητών στο παρελθόν, πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον σημερινό, στον οποίο κυριαρχούν κυρίως μικρότερες μάζες νάνων πλανητών που μοιάζουν με τη Σελήνη».

Οι υποθέσεις αγγίζουν τους μελλοντικούς κινδύνους

Η ιστορία του Ηλιακού Συστήματος αποτελεί ένα παζλ, και η ιστορία της Γης είναι εξίσου περίπλοκη. Οι συνεχιζόμενες ανακαλύψεις μαζικών αντικειμένων στο εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα δείχνουν ότι αποτελούν και αυτά μέρος αυτού του παζλ.

Εάν επισκέφθηκαν το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα, θα μπορούσαν να έχουν πυροδοτήσει μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Και αν αυτό συνέβη στο παρελθόν, θα μπορούσε να συμβεί ξανά στο μέλλον.

«Τα επακόλουθα μαθήματα για εμάς τους ανθρώπους, προκειμένου να ξεπεράσουμε μια τέτοια ενδεχόμενη εξαφάνιση, είναι: η λεπτομερής παρατήρηση του βαθέος διαστήματος για τον εντοπισμό των πιο αμυδρών, μακρινών πηγών νάνων πλανητών και, μόλις βρεθούν, η όσο το δυνατόν ταχύτερη προειδοποίηση για τα επερχόμενα γεγονότα», γράφει ο συγγραφέας.

Εάν το αντικείμενο έχει το μέγεθος αστεροειδούς, πρέπει να προσπαθήσουμε να το εκτρέψουμε. Ωστόσο, εάν είναι μεγαλύτερο από αστεροειδή και αποτελεί αντικείμενο πλανητικής μάζας, τότε πρέπει να προετοιμαστούμε διαφορετικά. Ο κύριος κίνδυνος, σύμφωνα με τον Φαρτζιόν, θα προερχόταν από τεράστια παλιρροϊκά κύματα που θα σάρωναν τον πλανήτη και θα επέμεναν για χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.

«Μια πρόληψη θα μπορούσε επίσης να είναι η οργάνωση, στις κορυφές οροσειρών (σε υψόμετρο 2-3 χιλιομέτρων), ασφαλών καταφυγίων για τους ανθρώπους και τη ζωή, ώστε να επιβιώσουν από τέτοια (σπάνια, αλλά όχι αδύνατα) γεγονότα», γράφει ο Φαρτζιόν.

Ο συγγραφέας εξετάζει επίσης την ιδέα ότι τέτοια κοντινά περάσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ερμηνεία του Παραδόξου του Φέρμι. «Η παλιρροϊκή μαζική εξαφάνιση ειδών, ο ρυθμός και η μορφή της, ίσως εξηγούν επίσης το περίφημο Παράδοξο του Φέρμι: Πού είναι όλοι, ή γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη εδώ;

Η απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι η ζωή είναι ασταθής και σύντομη», γράφει ο συγγραφέας. «Οι αστροφυσικές παλιρροϊκές εξαφανίσεις θα μπορούσαν, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, να αφανίσουν οποιονδήποτε προηγμένο πολιτισμό, προκαλώντας μια επαναφορά της ζωής σε ένα χαμηλότερο, πρωτόγονο, σιωπηλό επίπεδο», καταλήγει ο Φαρτζιόν.