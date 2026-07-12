Ανατροπή στην κοσμολογία: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν στοιχεία πως η σκοτεινή ύλη «παραβιάζει» τους κανόνες της φυσικής

Πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της σκοτεινής ύλης και των νετρίνων ενδέχεται να βοηθήσουν στην ερμηνεία μιας επίμονης αναντιστοιχίας σχετικά με τον τρόπο εξέλιξης της κοσμικής δομής.

Οτιδήποτε ορατό –αστέρια, πλανήτες, αέρια και γαλαξίες– αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κλάσμα του σύμπαντος. Το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος κυριαρχείται από τη σκοτεινή ύλη και άλλα αόρατα συστατικά, τα οποία οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν.

Τώρα, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ ανακάλυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι δύο από αυτά τα κρυφά συστατικά, η σκοτεινή ύλη και τα νετρίνα, ενδέχεται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, υποδεικνύοντας μια νέα φυσική πέρα από το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο.

Η σκοτεινή ύλη αποτελεί περίπου το 85% του συνόλου της ύλης στο σύμπαν, ωστόσο δεν έχει ανιχνευθεί ποτέ άμεσα. Αντίθετα, οι αστρονόμοι συμπεραίνουν την ύπαρξή της από τη βαρυτική έλξη που ασκεί στους γαλαξίες και στα γαλαξιακά σμήνη.

Τα νετρίνα είναι εξαιρετικά ελαφρά σωματίδια που σπάνια αλληλεπιδρούν με την ύλη, επιτρέποντας σε δισεκατομμύρια από αυτά να περνούν απαρατήρητα μέσα από κάθε τετραγωνικό εκατοστό της Γης κάθε δευτερόλεπτο.

Το Καθιερωμένο Μοντέλο της Κοσμολογίας (Λ-CDM), βασισμένο στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, θεωρεί τη σκοτεινή ύλη και τα νετρίνα ως ανεξάρτητα συστατικά που δεν αλληλεπιδρούν.

Η έρευνα αυτή αμφισβητεί τον διαχωρισμό τους, υποδεικνύοντας πιθανές κρυφές αλληλεπιδράσεις. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ που δημοσιεύθηκε στο Nature Astronomy υποδεικνύει πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ σκοτεινής ύλης και νετρίνων, προσφέροντας νέους τρόπους μελέτης του σύμπαντος.

Η ανάλυση συνέκρινε κοσμικές παρατηρήσεις από διαφορετικές περιόδους, υποδηλώνοντας ότι αυτή η αλληλεπίδραση επηρέασε τον σχηματισμό γαλαξιών και μεγάλων δομών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επιστημονική δημοσίευση στο Nature Astronomy.

Τα στοιχεία εκτείνονται σε ολόκληρη την κοσμική ιστορία

Τα δεδομένα καλύπτουν την ιστορία του σύμπαντος: Τα δεδομένα για το πρώιμο σύμπαν προήλθαν από δύο κύριες πηγές: το εξαιρετικά ευαίσθητο επίγειο Κοσμολογικό Τηλεσκόπιο Ατακάμα (ACT) και το διαστημικό τηλεσκόπιο Planck, ένα διαστημικό παρατηρητήριο που λειτούργησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) από το 2009 έως το 2013.

Και τα δύο σχεδιάστηκαν για να μετρούν την αμυδρή μεταλάμψη της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang). Τα δεδομένα για το μεταγενέστερο σύμπαν προήλθαν από έναν μεγάλο κατάλογο αστρονομικών παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την Κάμερα Σκοτεινής Ενέργειας στο Τηλεσκόπιο Victor M. Blanco στη Χιλή, σε συνδυασμό με γαλαξιακούς χάρτες από την Ψηφιακή Επισκόπηση Ουρανού Sloan (Sloan Digital Sky Survey).

Η κοσμική συσσώρευση παραμένει ένα μυστήριο

Η συνδιοργανώτρια της μελέτης, Δρ. Ελεονόρα Ντι Βαλεντίνο, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, δήλωσε: «Όσο καλύτερα κατανοούμε τη σκοτεινή ύλη, τόσο περισσότερες γνώσεις αποκτούμε για το πώς εξελίσσεται το Σύμπαν και πώς συνδέονται τα διάφορα συστατικά του. Τα αποτελέσματά μας αφορούν ένα μακροχρόνιο μυστήριο της κοσμολογίας. Οι μετρήσεις του πρώιμου Σύμπαντος προβλέπουν ότι οι κοσμικές δομές θα έπρεπε να έχουν αναπτυχθεί πιο έντονα με την πάροδο του χρόνου από αυτό που παρατηρούμε σήμερα».

Η ίδια συνεχίζει: «Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του σύγχρονου Σύμπαντος δείχνουν ότι η ύλη είναι ελαφρώς λιγότερο συσσωρευμένη από ό,τι αναμενόταν, υποδεικνύοντας μια ήπια αναντιστοιχία ανάμεσα στις μετρήσεις του πρώιμου και του μεταγενέστερου χρόνου. Αυτή η τάση δεν σημαίνει ότι το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο είναι λανθασμένο, αλλά ενδέχεται να υποδηλώνει ότι είναι ημιτελές».

Η ίδια καταλήγει: «Η μελέτη μας δείχνει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της σκοτεινής ύλης και των νετρίνων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ερμηνεία αυτής της διαφοράς, προσφέροντας νέα γνώση για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η δομή στο Σύμπαν».

Μελλοντικές επισκοπήσεις μπορούν να τη δοκιμάσουν

Η επόμενη δοκιμή θα προέλθει από πιο ευκρινείς παρατηρήσεις. Μελλοντικά τηλεσκόπια, πειράματα Κοσμικής Μικροκυματικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου (CMB) και επισκοπήσεις ασθενούς βαρυτικού εστιασμού θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του αν η πιθανή αλληλεπίδραση είναι πραγματική.

Ο ασθενής βαρυτικός εστιασμός χρησιμοποιεί ανεπαίσθητες παραμορφώσεις στο φως από μακρινούς γαλαξίες για να χαρτογραφήσει πώς κατανέμεται η μάζα στο σύμπαν, συμπεριλαμβανομένης της μάζας που δεν μπορεί να γίνει ορατή.

Ο Δρ. Ουίλιαμ Τζιαρέ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, ο οποίος τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δήλωσε: «Εάν αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της σκοτεινής ύλης και των νετρίνων επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια θεμελιώδη ανακάλυψη».

«Όχι μόνο θα έριχνε νέο φως σε μια επίμονη αναντιστοιχία μεταξύ διαφορετικών κοσμολογικών δεδομένων, αλλά θα παρείχε επίσης στους φυσικούς σωματιδίων μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, υποδεικνύοντας ποιες ιδιότητες πρέπει να αναζητήσουν σε εργαστηριακά πειράματα ώστε να βοηθήσουν στην τελική αποκάλυψη της πραγματικής φύσης της σκοτεινής ύλης».

Η εργασία αυτή υποστηρίζεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ζωτικής Σημασίας της Κίνας (αριθμός επιχορήγησης 2022YFF0503304), το Επανδρωμένο Διαστημικό Πρόγραμμα της Κίνας (αριθμός επιχορήγησης CMS-CSST-2025-A03) και το Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων στη Βασική Έρευνα της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (αριθμός επιχορήγησης YSBR-092).