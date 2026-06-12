Σεισμός στην Αστροφυσική: Νέα ανάλυση «κλειδώνει» τη διαστολή του Σύμπαντος και γκρεμίζει τη σημαντικότερη θεωρία του 2025

Μια νέα μελέτη εξέτασε με φρέσκια ματιά την έρευνα του Πανεπιστημίου Yonsei από τα τέλη του 2025, η οποία ισχυριζόταν ότι η διαστολή του Σύμπαντος επιβραδύνεται μέχρι οριστικού παγώματος, και διαπίστωσε αντ’ αυτού ότι το Σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται, όπως πιστευόταν προηγουμένως.

Με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, η ομάδα πίσω από τη νέα ανάλυση αναγνώρισε την επιστημονική αξία του έργου της ομάδας του 2025, σημειώνοντας ότι οι υπολογισμοί τους δεν ήταν λανθασμένοι, αλλά στερούνταν των πρόσθετων δεδομένων που απαιτούνταν για να επιβεβαιώσουν τη διαστολή του σύμπαντος αντί να την καταρρίψουν.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων στην Αστροφυσική

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης του 2025, Δρ. Chul Chung, δήλωσε στο The Debrief ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν ήδη υποβάλει την απάντησή τους στους Wiseman, Riess κ.ά. 2026 στις 14 Μαΐου», προσθέτοντας ότι η εργασία, με τίτλο «Still accelerating: age bias correction in supernova cosmology is robust to host-progenitor age mapping», έχει επίσης αναρτηθεί στο arXiv.

«Η σύνοψη περιγράφει επιγραμματικά τα δύο κύρια ζητήματα που εντοπίζουμε στην εργασία των Wiseman κ.ά., επομένως θεωρώ ότι προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της θέσης μας», δήλωσε ο Chung στο The Debrief.

Αμφισβητώντας τη διαστολή του Σύμπαντος

Σύμφωνα με ανακοίνωση που γνωστοποιεί τα ευρήματα, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται το 2011, μια ανακάλυψη που χάρισε στους αστροφυσικούς Καθηγητή Adam Riess και Καθηγητή Brian Schmidt το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής.

Από εκείνη την ανακάλυψη και μετά, τα κοσμολογικά μοντέλα έχουν ενσωματώσει αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή, με πειράματα για τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια να προσπαθούν να την εξηγήσουν. Στη συνέχεια, πέρυσι, μια άλλη ομάδα αστρονόμων ανακοίνωσε ότι μια νέα ανάλυση των αστρικών φαινομένων έδειχνε πως το σύμπαν δεν διαστέλλεται πλέον.

Επιτείνοντας την αντιπαράθεση, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι η σκοτεινή ενέργεια ενδέχεται να μην υπάρχει, επικαλούμενη την έλλειψη συγκεκριμένων αποδείξεων για ένα σύμπαν που υφίσταται επιταχυνόμενη διαστολή.

Σύμφωνα με την ομάδα υπό το Σαουθάμπτον που κρύβεται πίσω από τη νέα μελέτη, η έρευνα του 2025 υποστήριζε ότι οι προηγούμενες μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση της διαστολής του σύμπαντος, όπως η μέτρηση των σουπερνόβα, «ήταν θεμελιωδώς ελαττωματικές».

«Αυτό υποδεικνύει μια χρονικά μεταβαλλόμενη σκοτεινή ενέργεια και ένα σύμπαν που δεν επιταχύνεται πλέον, πράγμα που αντιπροσωπεύει μια πιθανή αλλαγή παραδείγματος στην κοσμολογία, εάν επιβεβαιωθεί», εξήγησε ο καθηγητής Chul Chung, και ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης, σε email του 2025 προς το The Debrief.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν κλυδωνισμούς στην επιστημονική κοινότητα, ένα αποτέλεσμα που, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, θα μπορούσε να είχε διαλύσει τα ιστορικά ευρήματα της βραβευμένης με Νόμπελ ομάδας και «σχεδόν τρεις δεκαετίες αστρονομικής προόδου».

Συζητώντας για το έργο της ομάδας του 2025, ο επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης, Δρ. Phil Wiseman, δήλωσε ότι τα ευρήματα της ομάδας και η συζήτηση που προέκυψε δεν ήταν απαραίτητα εσφαλμένα. Αντίθετα, ο ερευνητής από το Σαουθάμπτον ανέφερε ότι ήταν κυρίως αποτέλεσμα μιας επιστημονικής κατανόησης.

Η διαστολή του Σύμπαντος «κλείδωσε» ξανά: Τι έδειξε ο επαναϋπολογισμός της μάζας των γαλαξιών

«Οι προηγούμενες και ευρέως αποδεκτές μετρήσεις ήταν, στην πραγματικότητα, μια χαρά και η τρέχουσα κατανόησή μας για τη μοίρα του σύμπαντος παραμένει ισχυρή». Στην επανανάλυσή τους, η ομάδα υπό το Σαουθάμπτον επαναβαθμονόμησε τα αρχικά δεδομένα για να συνυπολογίσει μεταβλητές που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. Σύμφωνα με τον Wiseman, αυτές περιλάμβαναν «διαφορετικά περιβάλλοντα και πληθυσμούς ξενιστών».

Για παράδειγμα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τους υπερκαινοφανείς (σουπερνόβα) Τύπου 1a, οι οποίοι είναι βιολετί, εξαιρετικά λαμπρές εκρήξεις λευκών νάνων. Οι συγγραφείς της μελέτης του 2025 ισχυρίζονταν ότι αυτή η κατηγορία σουπερνόβα είχε «διαφορετική μέγιστη λαμπρότητα», γεγονός που είχε παραπλανήσει τους αστρονόμους ώστε να πιστεύουν ότι το σύμπαν επιταχύνεται, ενώ η δική τους ανάλυση έδειχνε ότι στην πραγματικότητα επιβραδύνεται.

Όταν εξέτασαν τα δεδομένα με μια φρέσκια ματιά, η ομάδα του Σαουθάμπτον διαπίστωσε ότι οι προηγούμενοι ερευνητές είχαν εκτιμήσει εσφαλμένα την ηλικία αυτών των αστεριών. Η νέα μελέτη αναφέρει επίσης ότι η ομάδα του 2025 δεν είχε λάβει υπόψη της τη μάζα των γαλαξιών που φιλοξενούν αυτά τα κοσμολογικά φαινόμενα, κάτι που περιέγραψαν ως «μια τυπική διόρθωση που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη κοσμολογία για τη διασφάλιση της ακρίβειας».

Όταν η ομάδα του συνυπολόγισε αυτά τα δεδομένα, ο Wiseman δήλωσε ότι τα στοιχεία για μια επιβράδυνση της διαστολής δεν ευσταθούσαν. Αντίθετα, ο ερευνητής παρατήρησε ότι «τα στοιχεία για την κοσμική επιτάχυνση παραμένουν εξαιρετικά σταθερά».

Στην απάντησή της στο ArXiv, η ομάδα του Πανεπιστημίου Yonsei ανέφερε ότι η νέα έρευνα απέτυχε να συνυπολογίσει δύο δικές της μεταβλητές, προσθέτοντας ότι «όταν αυτά τα δύο αποτελέσματα συνδυάζονται με συνέπεια στον υπολογισμό της διόρθωσης μεγέθους που εξαρτάται από τη μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift), η τελική διόρθωση, και κατά συνέπεια ο κοσμολογικός αντίκτυπος που προκύπτει, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα» σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς του 2025.

Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικό έλεγχο

Συζητώντας τα ευρήματα της νέας μελέτης, ο καθηγητής του Σαουθάμπτον Mark Sullivan υπογράμμισε τα οφέλη της επιστημονικής αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι «έτσι σημειώνεται η πρόοδος». «Αν και αυτή η ιδέα δεν αποδείχθηκε σωστή, άνοιξε νέους τρόπους σκέψης σχετικά με το πώς εκρήγνυνται οι υπερκαινοφανείς (σουπερνόβα) και πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη σκοτεινή ενέργεια με μεγαλύτερη ακρίβεια», πρόσθεσε ο ερευνητής.

Ένας ακόμη από τους συγγραφείς της εργασίας, Δρ. Brodie Popovic, συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η μελέτη του 2025 έδωσε στους αστρονόμους μια καλή ευκαιρία «να επανεξετάσουμε όλες τις υποθέσεις μας», προσθέτοντας ότι «τελικά αποδεικνύεται πως, ναι, κατανοούμε αυτά τα ζητήματα και τα συνυπολογίζουμε στις κοσμολογικές μας μετρήσεις».

Αποτίοντας φόρο τιμής στο «Κριτήριο του Σέιγκαν» (Sagan Standard) που θέσπισε ο αστρονόμος Καρλ Σέιγκαν – το οποίο αναφέρει ότι «οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν και εξαιρετικές αποδείξεις»- ο Riess φάνηκε να γιορτάζει τα νέα ευρήματα που αποκαθιστούν το αρχικό του έργο, σχολιάζοντας ευφυώς ότι «οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικό έλεγχο».

Με την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος να φαίνεται πως αποκαθίσταται, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Δρ. Wiseman δήλωσε: «μπορούμε να επιστρέψουμε στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι πραγματικά είναι η σκοτεινή ενέργεια, αντί να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει καν». «Ευτυχώς αποτρέψαμε αυτή την κρίση, αλλά το μυστήριο γύρω από το γιατί το σύμπαν συνεχίζει να επιταχύνει το μέγεθός του παραμένει», πρόσθεσε ο ίδιος.