«Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα» – Ένα ανεξήγητο διαστημικό αντικείμενο στέλνει ισχυρά σήματα σε όλο τον γαλαξία

Σύνοψη από το

  • Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα παράξενο αστρονομικό αντικείμενο, το ASKAP J1832-0911, που εκπέμπει ριπές ραδιοκυμάτων και ακτίνων Χ κάθε 44 λεπτά, κατατάσσοντάς το σε μια σπάνια κατηγορία μεταβατικών φαινομένων μακράς περιόδου (LPTs).
  • Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα LPT παρατηρείται να εκπέμπει ακτίνες Χ, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση άλλων αινιγματικών σημάτων στον ουρανό.
  • Το αντικείμενο «δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», με την ανίχνευση ακτίνων Χ να παρέχει ένα κρίσιμο νέο στοιχείο για την κατανόηση των πιθανών φυσικών διεργασιών πίσω από αυτά τα αινιγματικά κοσμικά σήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Αυτή η καλλιτεχνική απεικόνιση αναπαριστά το Παρατηρητήριο Ακτίνων Χ Chandra της NASA στο διάστημα. Πηγή: NASA/CXC & J. Vaughan
Αυτή η καλλιτεχνική απεικόνιση αναπαριστά το Παρατηρητήριο Ακτίνων Χ Chandra της NASA στο διάστημα. Πηγή: NASA/CXC & J. Vaughan

Αστρονόμοι στο Διεθνές Κέντρο Έρευνας Ραδιοαστρονομίας (ICRAR), σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη που αφορά έναν προηγουμένως άγνωστο τύπο κοσμικού φαινομένου.  Ένα παράξενο αστρονομικό αντικείμενο, γνωστό ως ASKAP J1832-0911, παράγει ριπές ραδιοκυμάτων και ακτίνων Χ που διαρκούν περίπου δύο λεπτά και επαναλαμβάνονται κάθε 44 λεπτά.

NASA: Ακύρωση διαστημικού περιπάτου και ανησυχία στον ISS για την υγεία αστροναύτη – Εξετάζεται πρόωρη επιστροφή του πληρώματος

Αυτό το σταθερό μοτίβο το κατατάσσει σε μια σπάνια κατηγορία πηγών που ονομάζονται μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου (Long-Period Transients ή LPTs).

Μια εικόνα του ουρανού που δείχνει την περιοχή γύρω από το ASKAP J1832-0911. Ακτίνες Χ από το Παρατηρητήριο Chandra της NASA, ραδιοδεδομένα από το νοτιοαφρικανικό ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT και υπέρυθρα δεδομένα από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Spitzer της NASA. Πηγή: Ziteng (Andy) Wang, ICRAR
Μια εικόνα του ουρανού που δείχνει την περιοχή γύρω από το ASKAP J1832-0911. Ακτίνες Χ από το Παρατηρητήριο Chandra της NASA, ραδιοδεδομένα από το νοτιοαφρικανικό ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT και υπέρυθρα δεδομένα από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Spitzer της NASA. Πηγή: Ziteng (Andy) Wang, ICRAR

Ένα κοσμικό σήμα σπάει το κατεστημένο μοτίβο

Αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι ότι αποτελεί την πρώτη φορά που ένα μεταβατικό φαινόμενο μακράς περιόδου (LPT) παρατηρείται να εκπέμπει ακτίνες Χ. Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι αυτά τα νέα στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση της προέλευσης άλλων αινιγματικών σημάτων που έχουν εντοπιστεί στον ουρανό, αλλά παραμένουν ελάχιστα κατανοητά.

ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο της SpaceX με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Η αποστολή Crew-11 της NASA, με διεθνές πλήρωμα

Η ερευνητική ομάδα ταυτοποίησε το ASKAP J1832-0911 χρησιμοποιώντας το ραδιοτηλεσκόπιο Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) στην περιοχή Wajarri Country της Αυστραλίας, το οποίο διαχειρίζεται ο οργανισμός CSIRO.

 

Επιστήμονες ανακάλυψαν «ανθεκτικό» βακτήριο με «μοναδικές ιδιότητες» στον κινεζικό διαστημικό σταθμό – Φέρει «πολλαπλές μεταλλάξεις»

Στη συνέχεια, αντιστοίχισαν αυτούς τους ραδιοπαλμούς με εκλάμψεις ακτίνων Χ που κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ακτίνων Χ Chandra, το οποίο έτυχε να παρατηρεί την ίδια περιοχή του ουρανού την ίδια ακριβώς στιγμή.

«Η ανακάλυψη ότι το ASKAP J1832-0911 εξέπεμπε ακτίνες Χ ήταν σαν να βρίσκεις βελόνα στα άχυρα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Ziteng (Andy) Wang από τον κόμβο του Πανεπιστημίου Curtin του ICRAR. «Το ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP έχει ευρύ οπτικό πεδίο του νυχτερινού ουρανού, ενώ το Chandra παρατηρεί μόνο ένα κλάσμα αυτού. Έτσι, ήταν ευτύχημα που το Chandra παρατήρησε την ίδια περιοχή του νυχτερινού ουρανού την ίδια στιγμή».

Ο Δρ. Ziteng (Andy) Wang του ICRAR/Curtin μπροστά από το ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP του CSIRO. Πηγή: ICRAR
Ο Δρ. Ziteng (Andy) Wang του ICRAR/Curtin μπροστά από το ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP του CSIRO. Πηγή: ICRAR

Τα μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου (LPTs) αποτελούν μια σχετικά νέα κατηγορία κοσμικών πηγών, η οποία ορίζεται από ραδιοπαλμούς που απέχουν μεταξύ τους λεπτά ή ακόμα και ώρες.

Από τότε που οι ερευνητές του ICRAR εντόπισαν για πρώτη φορά αυτόν τον τύπο αντικειμένου το 2022, οι αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν βρει μέχρι στιγμής δέκα παραδείγματα.

Παρά τις ανακαλύψεις αυτές, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τι προκαλεί τα μεταβατικά φαινόμενα μακράς περιόδου (LPTs) ή γιατί τα σήματά τους ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται σε τόσο μεγάλα, τακτικά και ασυνήθιστα διαστήματα.

Η ανίχνευση ακτίνων Χ από το ASKAP J1832-0911 παρέχει πλέον ένα κρίσιμο νέο στοιχείο, που μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των πιθανών φυσικών διεργασιών πίσω από αυτά τα αινιγματικά κοσμικά σήματα.

Το ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP του CSIRO στην περιοχή Wajarri Yamaji Country της Αυστραλίας. Πηγή: CSIRO
Το ραδιοτηλεσκόπιο ASKAP του CSIRO στην περιοχή Wajarri Yamaji Country της Αυστραλίας. Πηγή: CSIRO

Παλιές θεωρίες υπό νέα ερωτήματα

«Αυτό το αντικείμενο δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε ο Δρ. Wang. «Το ASKAP J1832-0911 θα μπορούσε να είναι ένας μαγνητάρ (ο πυρήνας ενός νεκρού άστρου με ισχυρά μαγνητικά πεδία), ή θα μπορούσε να είναι ένα ζεύγος άστρων σε ένα δυαδικό σύστημα, όπου το ένα από τα δύο είναι ένας εξαιρετικά μαγνητισμένος λευκός νάνος (ένα άστρο χαμηλής μάζας στο τέλος της εξέλιξής του). Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι θεωρίες δεν εξηγούν πλήρως αυτό που παρατηρούμε. Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να υποδηλώνει έναν νέο τύπο φυσικής ή νέα μοντέλα αστρικής εξέλιξης.»

Ένα μονοπάτι προς πολλές περισσότερες ανακαλύψεις

Ο εντοπισμός αυτών των αντικειμένων με τη χρήση τόσο των ακτίνων Χ όσο και των ραδιοκυμάτων μπορεί να βοηθήσει τους αστρονόμους να βρουν περισσότερα παραδείγματα και να μάθουν περισσότερα για αυτά. Σύμφωνα με τη δεύτερη συγγραφέα, καθηγήτρια Nanda Rea από το Ινστιτούτο Διαστημικής Επιστήμης (ICE-CSIC) και το Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών της Καταλονίας (IEEC) στην Ισπανία: Η ανεύρεση ενός τέτοιου αντικειμένου υποδηλώνει την ύπαρξη πολλών περισσότερων.  Η ανακάλυψη της μεταβατικής εκπομπής ακτίνων Χ προσφέρει νέες γνώσεις για τη μυστηριώδη φύση τους, αναφέρει η ίδια.

«Αυτό που ήταν επίσης πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει μια απίστευτη προσπάθεια ομαδικής εργασίας, με συνεισφορές από ερευνητές από όλο τον κόσμο με διαφορετική και συμπληρωματική εξειδίκευση», συνεχίζει η ίδια. Η ανακάλυψη βοηθά επίσης στον περιορισμό των πιθανοτήτων σχετικά με το τι μπορεί να είναι αυτά τα αντικείμενα.

Δεδομένου ότι οι ακτίνες Χ έχουν πολύ υψηλότερη ενέργεια από τα ραδιοκύματα, κάθε θεωρία πρέπει πλέον να εξηγεί και τους δύο τύπους εκπομπών — ένα πολύτιμο στοιχείο, εφόσον η φύση τους παραμένει ένα κοσμικό μυστήριο.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

Λογαριασμοί ρεύματος Φεβρουαρίου 2026: Ποιες αλλαγές έρχονται από αύριο για τους καταναλωτές-Τι θα ισχύσει για τα πορτοκαλί...

Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: Ιστορική ευκαιρία για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
08:34 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εκπληκτική ανακάλυψη από αρχαιολόγους – Ίσως βρήκαν μια χαμένη πόλη που λύνει ένα τεράστιο μυστήριο

Η αρχαιολογία της Μαγιόρκα, η ρωμαϊκή ιστορία και οι αρχαίες πόλεις βρίσκονται για άλλη μια φο...
23:02 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Στο φως η πρώτη αραμαϊκή επιγραφή ενός ξεχασμένου ελληνιστικού βασιλείου – Για μοναδική ανακάλυψη που ξαναγράφει την ιστορία μιλούν οι αρχαιολόγοι

Μια πρωτοποριακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην ανατολική Τουρκία αναδιαμορφώνει την κατανόηση τω...
15:00 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες ανακάλυψαν μυρμήγκι ηλικίας 40 εκατ. ετών κρυμμένο σε κεχριμπάρι

Προηγμένες τεχνικές απεικόνισης αποκάλυψαν αόρατα μέχρι πρότινος απολιθωμένα έντομα μέσα σε κο...
08:06 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ναός μπορεί να αναδύθηκε από το νερό όπως περιγράφει η μυθολογία – Τα στοιχεία της νέας μελέτης

Ο Ναός του Καρνάκ, ένας από τους πιο εμβληματικούς ιερούς χώρους της αρχαίας Αιγύπτου, ενδέχετ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα