ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο της SpaceX με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Η αποστολή Crew-11 της NASA, με διεθνές πλήρωμα

Το διαστημόπλοιο Dragon της εταιρείας SpaceX, στις ΗΠΑ, με διεθνές πλήρωμα αποτελούμενο από δύο Αμερικανούς αστροναύτες, έναν Ρώσο κοσμοναύτη και έναν Ιάπωνα αστροναύτη, εκτοξεύθηκε σήμερα, Παρασκευή, από τη Φλόριντα, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πλαίσιο της αποστολής ρουτίνας της NASA που φέρει την ονομασία Crew -11.

Το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, το οποίο μετέφερε στο Διάστημα ένας πύραυλος Falcon 9, εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στις 18:43 ώρα Ελλάδος (15:43 GMT) και θα φθάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αύριο Σάββατο.

Την εκτόξευση του διαστημοπλοίου μετέδωσε ζωντανά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

