NASA: Ακύρωση διαστημικού περιπάτου και ανησυχία στον ISS για την υγεία αστροναύτη – Εξετάζεται πρόωρη επιστροφή του πληρώματος

  • Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή του πληρώματός της από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) εξαιτίας αδιευκρίνιστου ιατρικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας από τους αστροναύτες, αφού ματαίωσε έναν προγραμματισμένο διαστημικό περίπατο.
  • Ο αστροναύτης με το ιατρικό ζήτημα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μέσα στο διαστημικό εργαστήριο. Η NASA δήλωσε πως «η διεξαγωγή των αποστολών μας με ασφάλεια είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας» και αξιολογεί όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου τέλους της αποστολής.
  • Το τετραμελές Πλήρωμα-11, το οποίο βρίσκεται στον ISS από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψει τον Μάιο, είχε προγραμματίσει διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών για την εγκατάσταση οργάνων, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε.
Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή του πληρώματός της από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) εξαιτίας αδιευκρίνιστου ιατρικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας από τους αστροναύτες, αφού ματαίωσε ένα διαστημικό περίπατο που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Μια εκπρόσωπος της NASA δήλωσε ότι ο αστροναύτης με το ιατρικό ζήτημα, τον οποίο δεν κατονόμασε, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μέσα στο διαστημικό εργαστήριο.

«Η διεξαγωγή των αποστολών μας με ασφάλεια είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να δώσουμε πρόωρο τέλος στην αποστολή του Πληρώματος-11», ανέφερε η εκπρόσωπος σε δήλωσή της την περασμένη νύκτα.

Η NASA είχε αναφέρει σε προηγούμενη δήλωση ότι «παρακολουθεί ένα ιατρικό ζήτημα μέλους του πληρώματος που προέκυψε το απόγευμα της Τετάρτης».


Οι αστροναύτες παραμένουν συνήθως έξι έως οκτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στη διάρκεια των οποίων έχουν πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για ορισμένου είδους έκτακτες ανάγκες.

Το τετραμελές Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους Αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ.


Βρίσκονται στο διαστημικό σταθμό από τον Αύγουστο και επρόκειτο να επιστρέψουν φέτος, γύρω στο Μάιο.


Ο Φίνκε, ο οποίος είναι ο διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν σήμερα ένα διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών για να εγκαταστήσουν όργανα έξω από το σταθμό.

Το σώμα των αστροναυτών της NASA τηρεί αυστηρό απόρρητο όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα στον ISS και οι αστροναύτες σπάνια παραδέχονται ή περιγράφουν δημόσια ασθένειές τους.

Οι διαστημικοί περίπατοι είναι επίπονες και επικίνδυνες αποστολές που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης. Το 2024 η NASA είχε ματαιώσει την τελευταία στιγμή έναν προγραμματισμένο διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης αισθάνθηκε «δυσφορία στη διαστημική στολή του».

