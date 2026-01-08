Οργή στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη γυναίκα οδηγό – Το χρονικό της ομοσπονδιακής επιχείρησης που βάφτηκε με αίμα

Ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ρίχνει νέο φως στην επιθετική πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ της Υπεκτυλίχθηκε στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, όπου μια γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), προκαλώντας κύμα οργής, διαδηλώσεων και σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την Τετάρτη μια γυναίκα οδηγό στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της τελευταίας μεγάλης επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης σε αμερικανική πόλη από την κυβέρνηση Τραμπ — ένα περιστατικό που ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την πράξη αυτοάμυνα.

Η 37χρονη γυναίκα, Αμερικανίδα πολίτης, ζούσε στη Μινεάπολη με τη σύντροφό της και πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε μια χιονισμένη, ήσυχη γειτονιά νότια του κέντρου της πόλης, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε από αστυνομικό το 2020, μεταδίδει το Associated Press.

Η γυναίκα, η Ρενέ Νικόλ Μάκλιν Γκουντ, είχε ένα παιδί 6 ετών, όπως δήλωσε η μητέρα της στη Minnesota Star Tribune. Η ίδια η Μάκλιν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της στα social media ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μαμά» και ανέφερε ότι καταγόταν από το Κολοράντο.

Βίντεο-σοκ

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί από διαφορετικές οπτικές γωνίες και αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν έναν αξιωματικό της ICE να πλησιάζει ένα SUV που είχε σταματήσει κάθετα στη μέση του δρόμου, να απαιτεί από την οδηγό να ανοίξει την πόρτα.

Το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός, κάνοντας έναν μικρό ελιγμό, και ένας δεύτερος αξιωματικός της ICE, που στέκεται μπροστά από το όχημα, τραβά το όπλο του και πυροβολεί αμέσως τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο όχημα από πολύ κοντινή απόσταση, κάνοντας ένα μικρό άλμα προς τα πίσω καθώς το αυτοκίνητο κινείται προς το μέρος του.

Στα βίντεο δεν είναι ξεκάθαρο αν το όχημα χτύπησε τον αξιωματικό, ούτε αν η γυναίκα είχε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τους πράκτορες της ICE πριν την τραγωδία.

Μετά τους πυροβολισμούς, το SUV έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis. DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement: “It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026



Λίγο μετά το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 9:30 το πρωί τοπική ώρα, συγκεντρώθηκε μεγάλο πλήθος εξαγριωμένων πολιτών.

«Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου»

Σε άλλο βίντεο από το σημείο, μια γυναίκα, που συστήθηκε ως σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, φαίνεται να κλαίει δίπλα στο όχημα. Η γυναίκα, που δεν κατονομάστηκε, είπε ότι το ζευγάρι είχε φτάσει πρόσφατα στη Μινεσότα και ότι είχαν ένα παιδί, αναφέρει η New York Post.

Σε συγκλονιστικά πλάνα, κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της συντρόφου της από τα πυρά πρακτόρων της ICE. Ένας γείτονας τη ρωτά τι συνέβη. «Την έφερα εγώ εδώ, είναι δικό μου φταίξιμο», λέει κλαίγοντας με λυγμούς.

«Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου».

«Την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έχω ένα παιδί έξι χρονών στο σχολείο», ακούγεται να λέει.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την Γκουντ σε αυτοάμυνα και την κατηγόρησαν ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το όχημά της για να παρασύρει αστυνομικούς.

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν έντονα αυτή την εκδοχή.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, περιέγραψε το περιστατικό ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» που διαπράχθηκε εναντίον πρακτόρων της ICE από μια γυναίκα που «προσπάθησε να τους παρασύρει και να τους εμβολίσει με το όχημά της. Ένας αξιωματικός μας έδρασε γρήγορα και αμυντικά, πυροβόλησε για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε παρόμοιες κατηγορίες και υπερασπίστηκε τη δράση της ICE.

«Μόλις είδα το βίντεο του περιστατικού που συνέβη στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το παρακολουθεί κανείς. Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ απείθαρχη, παρεμπόδιζε και αντιστεκόταν, και στη συνέχεια βίαια, εκ προθέσεως και άγρια, παρέσυρε τον πράκτορα της ICE, ο οποίος φαίνεται ότι την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εξετάζεται συνολικά, αλλά ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους αστυνομικούς μας και τους πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση. Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κάνοντας την Αμερική ασφαλή. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς μας από αυτό το Ριζοσπαστικό Κίνημα Βίας και Μίσους!» έγραψε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο θανάσιμος πυροβολισμός μιας γυναίκας στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE ήταν τραγωδία, αλλά υποστήριξε ότι η ίδια έφερε την ευθύνη. «Μπορείς να δεχτείς ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι μια τραγωδία που η ίδια προκάλεσε», έγραψε σε ανάρτησή του.

«Μην παρεμβαίνετε παράνομα σε ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να παρασύρετε τους αξιωματικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι τόσο απλό».

Correct. You can accept that this woman’s death is a tragedy while acknowledging it’s a tragedy of her own making. Don’t illegally interfere in federal law enforcement operations and try to run over our officers with your car. It’s really that simple. https://t.co/4k4KFjfsRZ — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026



Σε επόμενη ανάρτηση, ο Βανς πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ στέκονται στο πλευρό όλων των πρακτόρων της ICE. «Προς τους ριζοσπάστες που τους επιτίθενται, τους κάνουν doxxing και τους απειλούν: συγχαρητήρια, θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να εφαρμόσουμε τον νόμο», έγραψε.

I want every ICE officer to know that their president, vice president, and the entire administration stands behind them. To the radicals assaulting them, doxxing them, and threatening them: congratulations, we’re going to work even harder to enforce the law. — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026



Παρ’ όλα αυτά, πλάνα από το περιστατικό δεν δείχνουν εμφανή σημάδια τραυματισμού στον αξιωματικό που άνοιξε πυρ.

Η Νόεμ ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ήταν μέρος «όχλου ταραχοποιών» και ότι ο αξιωματικός της ICE ακολούθησε την εκπαίδευσή του. «Κάθε απώλεια ζωής είναι τραγωδία και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν αποτρέψιμη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το FBI θα διερευνήσει την υπόθεση.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ασκεί διώξεις σε όσους χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για να παρεμποδίζουν επιχειρήσεις μετανάστευσης.

«Αυτή η εγχώρια πράξη τρομοκρατίας, να χρησιμοποιείς το όχημά σου για να προσπαθήσεις να σκοτώσεις αστυνομικούς, θα σταματήσει. Και ζητώ από το υπουργείο Δικαιοσύνης να τη διώκει ως εγχώρια τρομοκρατία», είπε.

«Να φύγει η ICE από την πόλη μας»

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κατακεραύνωσε την εκδοχή της Νόεμ χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια» και επέκρινε την ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ICE.

«Αυτό που κάνουν δεν είναι να προσφέρουν ασφάλεια στην Αμερική. Αυτό που κάνουν είναι να προκαλούν χάος και δυσπιστία», είπε, καλώντας τους αξιωματικούς της ICE να αποχωρήσουν.

«Διαλύουν οικογένειες. Σπέρνουν χάος στους δρόμους μας και, σε αυτή την περίπτωση, κυριολεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους», σημείωσε.

«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας. Έχοντας δει ο ίδιος το βίντεο, θέλω να πω σε όλους ευθέως ότι αυτό είναι μ…», πρόσθεσε.

Σε ομιλία του προς την κοινότητα, ο Φρέι είπε ότι, παρότι λίγα μπορεί να πει για να βελτιώσει την κατάσταση, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στην ομοσπονδιακή υπηρεσία. «Προς την ICE: φύγετε στο διάολο από τη Μινεάπολη. Δεν σας θέλουμε εδώ. Ο λόγος που βρίσκεστε σε αυτή την πόλη είναι να δημιουργήσετε κάποιο είδος ασφάλειας, και κάνετε ακριβώς το αντίθετο».

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026



Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα έγραψε στο X ότι είναι «συντετριμμένη και εξοργισμένη» για τον θανατηφόρο πυροβολισμό από πράκτορα της ICE. Κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ και την Κρίστι Νόεμ ότι «απερίσκεπτα» παρουσίασαν το θύμα πριν από οποιαδήποτε έρευνα ως «επικίνδυνη και εγχώρια τρομοκράτισσα».

Θρήνος και οργή στην τοπική κοινότητα

Μέλη της κοινότητας στη Μινεάπολη πραγματοποίησαν αγρυπνία για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, τη 37χρονη που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αξιωματικό της ICE.

Τα δημόσια σχολεία της Μινεάπολης ακύρωσαν τα μαθήματα για την Πέμπτη και την Παρασκευή «λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια», ενώ η σχολική περιφέρεια ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς ότι θα μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν τη διασταύρωση κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε η Γκουντ, φωνάζοντας το όνομά της και το σύνθημα «Έξω η ICE».

«Γ@@@@ τον Τραμπ», φώναζε ο κόσμος. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ελεύθερη χώρα», φώναζε μια γυναίκα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε στο CNN ότι «μερικές χιλιάδες διαδηλωτές» παραμένουν στην πόλη σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία. Ανέφερε ότι η αστυνομία ακύρωσε άδειες και ανακάλεσε προσωπικό, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο δήμαρχος ανησυχούσαν «εδώ και εβδομάδες» για τις επιχειρήσεις της ICE στην πόλη.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση μέχρι σήμερα

Μία ημέρα πριν ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβολήσει και σκοτώσει τη 37χρονη, οι αξιωματούχοι της ICE περιέγραφαν την παρουσία τους στη Μινεσότα ως τη «μεγαλύτερη επιχείρηση μέχρι σήμερα».

Η επιχείρηση της ICE εντάσσεται σε μια ευρύτερη καταστολή της μετανάστευσης που έχει σαρώσει πόλεις σε όλη τη χώρα από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με την υπόσχεση να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες.

Οι ενέργειες στη Μινεσότα έχουν στοχεύσει, όπως και αλλού, μετανάστες χωρίς χαρτιά, αλλά επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στους Σομαλούς. Η πολιτεία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη διασπορά Σομαλών στον κόσμο. Περίπου 80.000 άνθρωποι σομαλικής καταγωγής ζουν εκεί, αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα αυξήσουν την παρουσία τους στην περιοχή της Μινεάπολης, με περίπου 2.000 πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να αναμένεται να συμμετάσχουν.

«Αν είστε εγκληματίας παράνομος αλλοδαπός και/ή εμπλέκεστε σε απάτη, να περιμένετε επίσκεψη από την ICE», ανέφερε η υπηρεσία την Τρίτη σε ανάρτησή της στο X.