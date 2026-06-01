BBC: Ο Τραμπ χρειάζεται να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά το Ιράν δεν υποχωρεί

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν δηλώσει ότι προτιμούν να μην επιστρέψουν στον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή από την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επέτρεψε στις συνεχείς στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ τους να θέσουν τέλος στις συνομιλίες στις οποίες μεσολαβούν το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλοι.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις σε απόσταση βολής από το Ιράν. Όπως σημειώνει το BBC, το ιρανικό καθεστώς θα έχει διατηρήσει τις δυνάμεις του σε υψηλό συναγερμό και θα χρησιμοποιήσει την εκεχειρία για να αναδιοργανωθεί και να επιδιορθώσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ένοπλη ένταση στην περιοχή του Κόλπου και γύρω από αυτόν δημιουργεί σαφή κίνδυνο για αμφότερες τις πλευρές όσον αφορά την εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης και την παρανόηση.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης ώστε να κάνει παραχωρήσεις, δείχνοντας ότι βρίσκονται κοντά και είναι ικανές να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Οι Ιρανοί υπενθυμίζουν στις ΗΠΑ ότι η αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν παραμένει αμείωτη και, αν χρειαστεί, θα επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις και στην ευρύτερη υποδομή του Αραβικού Κόλπου.

Οι πρώτοι στόχοι σε αυτό που θα είναι ένας μακρύς και ίσως ανέφικτος δρόμος προς μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι η συνέχιση της εκεχειρίας και η επίτευξη συμφωνίας για ένα «μνημόνιο κατανόησης» σχετικά με την ατζέντα περαιτέρω συνομιλιών μεταξύ τους.

Η επίτευξη αυτού του στόχου αποδεικνύεται δύσκολη.

Οι Ιρανοί θα ζητήσουν αντάλλαγμα, ίσως υπό τη μορφή άρσης των κυρώσεων ή αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Μόνο λίγα πλοία καταφέρνουν να περάσουν από αυτό που κάποτε ήταν μια ζωτικής σημασίας και πολυσύχναστη θαλάσσια οδός. Το Ιράν τα έκλεισε μετά την επίθεση που δέχτηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Σαουδική Αραβία μεταφέρει μέρος του πετρελαίου της μέσω αγωγών προς τα λιμάνια της στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) διαθέτουν αγωγό προς τους τερματικούς σταθμούς στο μικρό τμήμα της ακτής τους που βλέπει στον Κόλπο του Ομάν, πέρα από το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο υπόλοιπος κόσμος εξακολουθεί να έχει χάσει περίπου το 20% του συνήθους εφοδιασμού του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και σε άλλα ζωτικά εξαγωγικά προϊόντα.

Η διατήρηση του αποκλεισμού των Στενών σημαίνει καταστροφή για μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται πλέον από το πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά οι τιμές της βενζίνης στην Αμερική εξακολουθούν να καθορίζονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η δύσκολη θέση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει εμπλακεί στις συνέπειες του σοβαρού σφάλματος που διέπραξε, ξεκινώντας τον πόλεμο με την πεποίθηση ότι η νίκη θα ήταν εύκολη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο στενός σύμμαχός του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποτίμησαν θανάσιμα τον βαθμό στον οποίο το ισλαμικό καθεστώς ήταν έτοιμο να αντισταθεί και να αντέξει τις επιθέσεις τους.

Ο Τραμπ δεν έχει εύκολη διέξοδο και το ιρανικό καθεστώς θέλει να το κρατήσει έτσι. Πρέπει να επιτύχει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ και η εκ νέου κλιμάκωσή του θα στρέψει ακόμη περισσότερους Αμερικανούς εναντίον του.

Το πρόβλημα του Τραμπ είναι ότι οι παραχωρήσεις που θα απαιτήσει το Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά αντιμετωπίζουν την αντίθεση των σκληροπυρηνικών στο ίδιο του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και την ίδια του την επιθυμία να επιδείξει μια νίκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βαθιά «αλλεργικός» σε οποιαδήποτε δυσμενή σύγκριση μεταξύ οποιασδήποτε συμφωνίας συνάψει με το Ιράν –ακόμη και μιας ρύθμισης για την παράταση της εκεχειρίας με σκοπό περαιτέρω συνομιλίες– και της πυρηνικής συμφωνίας που συνήφθη υπό τον Μπαράκ Ομπάμα το 2015. Ο Τραμπ την καταδίκασε και κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτήν.

Οι ηγέτες του Ιράν πιστεύουν, με κάποια δικαιολογία, ότι αγωνίζονται για την ύπαρξη του καθεστώτος τους.

Είναι αρκετά σαφές ότι περισσότερες επιθέσεις από τις ΗΠΑ, με ή χωρίς το Ισραήλ, δεν πρόκειται να τους κάνουν να αλλάξουν στάση σε αυτό το θέμα.

Οι χώρες του Κόλπου

Τα πλούσια αραβικά πετρελαιοπαραγωγικά κράτη του Κόλπου έχουν υποστεί μακροπρόθεσμη οικονομική ζημιά και δεν επιθυμούν να υποστούν περαιτέρω απώλειες. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των χωρών τους βασίζονται στο γεγονός ότι ο Κόλπος αποτελεί σταθερό κόμβο για την παγκόσμια οικονομία και ασφαλές περιβάλλον για τις ξένες επενδύσεις.

Ο πόλεμος έχει επιφέρει σοβαρό πλήγμα και η αποκατάσταση της αύρας σταθερότητας θα χρειαστεί χρόνια. Το Κατάρ είναι πλήρης εταίρος στη διαμεσολάβηση, μαζί με το Πακιστάν, στην διπλωματική προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία έχουν ανταποκριθεί στο Ιράν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενισχύσει τη στρατηγική τους σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι εγκατέστησαν στα ΗΑΕ το αντιπυραυλικό σύστημα «Iron Dome», μαζί με στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για τη λειτουργία του.

Έχει αποκαλυφθεί ότι οι Σαουδάραβες επιτέθηκαν στο Ιράν, όπως λένε, ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι ανώτερες πηγές της Σαουδικής Αραβίας αναφέρουν ότι κατέστησαν σαφές στην Τεχεράνη ότι ενεργούσαν ανεξάρτητα, και όχι ως μέρος της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ.

Το λάθος των Τραμπ-Νετανιάχου

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν, και οι δύο δήλωσαν ότι η σημαντική αεροπορική ισχύς των χωρών τους θα αρκούσε για να ανατρέψει το ισλαμικό καθεστώς στη Τεχεράνη.

Έκαναν λάθος. Υποτίμησαν τη φύση ενός καθεστώτος που έχει επιβιώσει για σχεδόν μισό αιώνα, παρά τις σκληρές δοκιμασίες που του επέβαλαν ο πόλεμος, οι κυρώσεις και η απομόνωση.

Τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υποφέρουν τις συνέπειες – το ίδιο και ο υπόλοιπος κόσμος.