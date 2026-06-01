Politico: Οι «αδιάφθοροι» της Αλβανίας «άνοιξαν» έρευνα για το mega-project του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αδριατική

Οι εισαγγελικές αρχές της Αλβανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς διεξάγουν έρευνα σχετικά με ένα έργο κατασκευής πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για το εν λόγω έργο.

Το έργο περιλαμβάνει το ακατοίκητο νησί Σαζάν της Αδριατικής και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου Βιόσα-Νάρτα, μια ευαίσθητη παράκτια υγροτοπική περιοχή που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Σύμφωνα με το Politico, η SPAK, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι άνοιξε έρευνα για τις αμφιλεγόμενες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στην ιδιοκτησία γης το 2024, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την τουριστική ανάπτυξη. Η εισαγγελία δεν απάντησε σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Ο ρόλος του Κούσνερ

Ο Κούσνερ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων Affinity Partners, διαθέτει ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ακινήτων που εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την ειρήνη και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι επικριτές έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με την αλληλεπικάλυψη μεταξύ της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας και των πολιτικών του ρόλων.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Κούσνερ παρουσίασε τα σχέδια της Affinity Partners για τη μετατροπή του χώρου σε πολυτελές θέρετρο και στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε την περιοχή με τη σύζυγό του, Ιβάνκα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο POLITICO, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και του Κούσνερ σχετικά με τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει 10.000 ξενοδοχειακά δωμάτια.

Ο Κούσνερ και η Affinity Partners δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την έρευνα.

Μιλώντας στους Αλβανούς βουλευτές τη Δευτέρα, ο Ράμα αρνήθηκε ότι το έργο καταπατά προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο και είπε ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη υποβληθεί και η περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η SPAK και η μάχη κατά της διαφθοράς

Η SPAK ιδρύθηκε με την υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης της χώρας το 2019. Λειτουργεί ανεξάρτητα από το εθνικό δικαστικό σώμα και έχει διερευνήσει, διώξει και καταδικάσει έναν αριθμό υψηλόβαθμων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Σύμφωνα με αρκετές ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο θεσμό της χώρας.