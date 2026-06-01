Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Ηλίας κρατά αιχμάλωτη την Αλεξάνδρα – BINTEO

Καθηλωτικό το φινάλε για την αγαπημένη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, μυστικά αποκαλύπτονται, λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα, σε δύο συγκλονιστικά επεισόδια γεμάτα ένταση, ανατροπές και δυνατές συναισθηματικές στιγμές.

Ένα μεγάλο τηλεοπτικό φινάλε την Δευτέρα 1η Ιουνίου και την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 23:30, στον Alpha, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Στην Τρούμπα κανείς δεν ξεχνά! Κανείς δεν συγχωρεί!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς

Επεισόδιο 59

Η Άντζελα µε την Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αµερική κι η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Η Λένα και ο Αντρέας συναντιούνται για να καταστρώσουν το σχέδιο διάσωσης του παιδιού της Λένας από τα νύχια της Αλεξάνδρας. Ο Χρόνης όμως έχει ακολουθήσει την Λένα και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους με άγριες διαθέσεις!

Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα την Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν µαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συµβεί µε την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη.

Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχµάλωτη», προκειµένου να µη φύγει και σκάσει η βόµβα µε το εµπόρευµα όπλων στα χέρια του.

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.