Τηλεθέαση (31/5): Your Face Sounds Familiar και The 2Night Show κυριάρχησαν

Aναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της 31ης Μαΐου για τις ζώνες prime time και late night, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Ο ΑΝΤ1 αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της ημέρας, με τις εκπομπές «Your Face Sounds Familiar» και «The 2Night Show» να κατακτούν την κορυφή στις αντίστοιχες ζώνες προβολής.

  • Στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο με ποσοστό 23,9%.
  • Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» του ANT1 κυριάρχησε με ποσοστό 24,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το «After Dark» του Open.
  • Ο ANT1 κυριάρχησε και στις δύο ζώνες, με το «Your Face Sounds Familiar» και το «The 2Night Show» να είναι πρώτα τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

Στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο με ποσοστό 23,9%. Ακολούθησε το «Akis’ Food Tour» στον Alpha με 13,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 13,1%. Το «1% Club» του Star σημείωσε 11,1%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» του Open με 4,3% και «Το Τελευταίο Νησί» της ΕΡΤ1 με 4,2%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» του ANT1 κυριάρχησε με ποσοστό 24,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το «After Dark» του Open, το οποίο κατέγραψε 2,2%.

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 23.9%
2 ALPHA Akis’ Food Tour 13.3%
3 ANT1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος 13.1%
4 STAR 1% Club 11.1%
5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 4.3%
6 ERT1 Το Τελευταίο Νησί 4.2%

 

Late Night – Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 The 2Night Show 24.5%
2 OPEN After Dark 2.2%

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 24.4%
2 ANT1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος 15.2%
3 STAR 1% Club 10.4%
4 ALPHA Akis’ Food Tour 10.2%
5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 4.1%
6 ERT1 Το Τελευταίο Νησί 2.4%

 

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 The 2Night Show 25.5%
2 OPEN After Dark 1.8%
