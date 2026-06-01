Τηλεθέαση (31/5): Your Face Sounds Familiar και The 2Night Show κυριάρχησαν

Στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο με ποσοστό 23,9%. Ακολούθησε το «Akis’ Food Tour» στον Alpha με 13,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 13,1%. Το «1% Club» του Star σημείωσε 11,1%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» του Open με 4,3% και «Το Τελευταίο Νησί» της ΕΡΤ1 με 4,2%.
Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» του ANT1 κυριάρχησε με ποσοστό 24,5% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το «After Dark» του Open, το οποίο κατέγραψε 2,2%.
Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|23.9%
|2
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|13.3%
|3
|ANT1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|13.1%
|4
|STAR
|1% Club
|11.1%
|5
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|4.3%
|6
|ERT1
|Το Τελευταίο Νησί
|4.2%
Late Night – Γενικό Σύνολο (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|The 2Night Show
|24.5%
|2
|OPEN
|After Dark
|2.2%
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|24.4%
|2
|ANT1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|15.2%
|3
|STAR
|1% Club
|10.4%
|4
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|10.2%
|5
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|4.1%
|6
|ERT1
|Το Τελευταίο Νησί
|2.4%
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|The 2Night Show
|25.5%
|2
|OPEN
|After Dark
|1.8%