Καλαμάτα: Τι υποστήριξε ο 41χρονος που μαχαίρωσε και σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του – Στο διπλανό δωμάτιο τα δύο παιδιά τους

Σοκ και βαθιά οδύνη στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, μετά την άγρια δολοφονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της. Το αποτρόπαιο έγκλημα, έγινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ο άνδρας της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο παιδιά τους.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά του ζευγαριού για άγνωστη αιτία. Οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Γείτονες υποστήριξαν πως άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο παρελθόν, αλλά δεν είχε γίνει κάποια καταγγελία.

Ο καθ’ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι άνοιξε τα μάτια του και είδε την 39χρονη από πάνω του να κρατάει μαχαίρι και έτσι πιάστηκαν στα χέρια με τραγική κατάληξη τον θάνατο της γυναίκας.

Φώναζε βοήθεια η 39χρονη

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειες των περιοίκων να επικοινωνήσουν με τους ενοίκους, σύμφωνα με το messinialive.gr, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, εντόπισαν νεκρή την 39χρονη γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

Μέσα στην κατοικία βρισκόταν και ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ομολόγησε την πράξη του, κάνοντας λόγο για έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα δύο κοριτσάκια βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο την ώρα του περιστατικού. Τα παιδιά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Φίλη της 39χρονης: Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί

Φίλη της 39χρονης μίλησε στα τοπικά ΜΜΕ φανερά σε σοκ από την τραγική είδηση.

«Είμαι φίλη της, έκανε χρόνια παρέα με την αδελφή μου. Την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση το είπα στην αδελφή μου» είπε μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τώρα τα παιδιά είναι στο νοσοκομείο και η αδελφή μου, μου ζήτησε να τους πάω ρούχα» πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.