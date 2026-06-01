Χάρης Δούκας: «Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ» – Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προέβη σε διευκρινιστική παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας τη θέση του σχετικά με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις προοδευτικές συνεργασίες. Η παρέμβαση αυτή ήρθε στον απόηχο αντιδράσεων που προκάλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του για πιθανή συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δούκας τόνισε τον σεβασμό στις αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση και την απόρριψη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Χάρης Δούκας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε νέα παρέμβαση στα social media στον απόηχο των αντιδράσεων για τη συνέντευξή του, τονίζοντας «Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ».
  • Υποστήριξε την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ και στήριξη της προοδευτικής διακυβέρνησης.
  • Δήλωσε πως «Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει αποκλεισμός» και κάλεσε σε άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε μια ανάρτηση στα social media στον απόηχο της χθεσινής του συνέντευξης που άφησε «παράθυρο» συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μια τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Χάρης Δούκας: Θα κάνουμε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλός μας είναι η ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα

Χάρης Δούκας: Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ

Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:
-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Χάρης Δούκας: «Δικαίωση για τους Αθηναίους η απόφαση Μητσοτάκη για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία»

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης.

Δούκας σε Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα και το παράδειγμα από τις εκλογές για τον δήμο Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στο MEGA την Κυριακή, όπου τάχθηκε υπέρ της έναρξης προγραμματικού διαλόγου ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογικής σύμπραξης σε δεύτερες κάλπες, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση στον Δήμο Αθηναίων, όπου εξελέγη δήμαρχος μετά τη στήριξη που έλαβε στον δεύτερο γύρο από την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη. «Είχε 41% ο κ. Μπακογιάννης και εγώ 14%. Ο κ. Ζαχαριάδης πήρε 13%. 14 και 13 κάνει 27. Η δική μας παράταξη παρέμεινε αυτόνομη αλλά έκανε στρατηγική συνεργασία τον κ. Ζαχαριάδη. Δεν πήρε 27% τη δεύτερη Κυριακή, πήρε 56%» είπε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει περιχαράκωση και αποκλεισμός» δήλωσε σχετικά με τις συνεργασίες. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική κυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλύτης. Ποιος θα είναι Πρωθυπουργός το αποφασίζει ο πρώτος. Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο» σχολίασε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα και πρέπει να τηρούμε τις αποφάσεις μας για να μην δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο» απάντησε ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε την ανατροπή» είπε στη συνέχεια. «Θα είναι καταστροφή για τη χώρα άλλη μια θητεία της ΝΔ, ο κόσμος θα αποφασίσει» συμπλήρωσε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει εδώ και καιρό για το κόμμα» επεσήμανε και σημείωσε πως «θα κάνουμε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλός μας είναι η ΝΔ».

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ