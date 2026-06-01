Χάρης Δούκας: «Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ» – Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε μια ανάρτηση στα social media στον απόηχο της χθεσινής του συνέντευξης που άφησε «παράθυρο» συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μια τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Χάρης Δούκας: Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ

Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα και το παράδειγμα από τις εκλογές για τον δήμο Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στο MEGA την Κυριακή, όπου τάχθηκε υπέρ της έναρξης προγραμματικού διαλόγου ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογικής σύμπραξης σε δεύτερες κάλπες, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση στον Δήμο Αθηναίων, όπου εξελέγη δήμαρχος μετά τη στήριξη που έλαβε στον δεύτερο γύρο από την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη. «Είχε 41% ο κ. Μπακογιάννης και εγώ 14%. Ο κ. Ζαχαριάδης πήρε 13%. 14 και 13 κάνει 27. Η δική μας παράταξη παρέμεινε αυτόνομη αλλά έκανε στρατηγική συνεργασία τον κ. Ζαχαριάδη. Δεν πήρε 27% τη δεύτερη Κυριακή, πήρε 56%» είπε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει περιχαράκωση και αποκλεισμός» δήλωσε σχετικά με τις συνεργασίες. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική κυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλύτης. Ποιος θα είναι Πρωθυπουργός το αποφασίζει ο πρώτος. Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο» σχολίασε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι συμπλήρωμα και πρέπει να τηρούμε τις αποφάσεις μας για να μην δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο» απάντησε ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε την ανατροπή» είπε στη συνέχεια. «Θα είναι καταστροφή για τη χώρα άλλη μια θητεία της ΝΔ, ο κόσμος θα αποφασίσει» συμπλήρωσε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει εδώ και καιρό για το κόμμα» επεσήμανε και σημείωσε πως «θα κάνουμε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλός μας είναι η ΝΔ».