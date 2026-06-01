Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 διαδηλωτές με την κατηγορία ότι έδωσαν «πρόσχημα» για τον πόλεμο με τις ΗΠΑ

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν στον απαγχονισμό δύο διαδηλωτών, του Μερντάντ Μοχαμαντινία και του Ασκάν Μαλεκί, κατηγορώντας τους για εμπρησμό τεμένους κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η ιρανική δικαιοσύνη συνδέει ευθέως τις ενέργειές τους με την παροχή «προσχήματος» για τη στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι εκτελέσεις αυτές έρχονται εν μέσω μιας κλιμάκωσης των εκτελέσεων στη χώρα, η οποία κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ το 2025.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν τη Δευτέρα στον απαγχονισμό δύο ανδρών, των Μερντάντ Μοχαμαντινία και Ασκάν Μαλεκί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τεμένους. Το πρακτορείο Mizan ανέφερε πως οι ενέργειές τους «χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου.
  • Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, το Ιράν έχει κλιμακώσει κατακόρυφα τις εκτελέσεις, με πολλούς από τους κατάδικους να οδηγούνται στην αγχόνη για τη συμμετοχή τους στις προγενέστερες διαδηλώσεις.
  • Το Ιράν παραμένει η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, με τις αρχές να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ από το 1989.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν τη Δευτέρα στον απαγχονισμό δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, μεταδίδει το AFP.

Ιράν: «Παραβίαση της εκεχειρίας οι επιθέσεις των ΗΠΑ, καμία συζήτηση για τα πυρηνικά» – Βέλη κατά της ΕΕ για «υποκρισία»

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, το Ιράν έχει κλιμακώσει κατακόρυφα τις εκτελέσεις, με πολλούς από τους κατάδικους να οδηγούνται στην αγχόνη για τη συμμετοχή τους στις προγενέστερες διαδηλώσεις.

«Ο Μερντάντ Μοχαμαντινία και ο Ασκάν Μαλεκί, οι κύριοι αυτουργοί της επίθεσης εμπρησμού και καταστροφής ενός τεμένους, απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία του Ιράν μέσω του ειδησεογραφικού της πρακτορείου Mizan.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ»


Το σχετικό δημοσίευμα δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψης ή της δίκης τους.

Οι διαδηλώσεις και η σύνδεση με τον πόλεμο

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένα κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν, το οποίο πυροδοτήθηκε από την οργή για το κόστος διαβίωσης, διευρύνθηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Το κίνημα αυτό κορυφώθηκε στις 8 Ιανουαρίου με μαζικές διαδηλώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές αντέδρασαν με μια βάναυση καταστολή, η οποία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς.

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν «τρομοκράτες» που εργάζονταν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υποκινητές της βίας, ωστόσο μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό καταγγέλλουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν εσκεμμένα εναντίον των διαδηλωτών.

Συνδέοντας άμεσα την εκτέλεση των δύο ανδρών με την τρέχουσα πολεμική σύρραξη, το πρακτορείο Mizan ανέφερε: «Απέναντι στην απειλή μιας στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, οι ενέργειες αυτών των ατόμων… χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου.

Ρεκόρ εκτελέσεων στο Ιράν

Το Ιράν παραμένει η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι αρχές της χώρας εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025 —αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ από το 1989— σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Iran Human Rights, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που εδρεύει στη Νορβηγία.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ