Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 διαδηλωτές με την κατηγορία ότι έδωσαν «πρόσχημα» για τον πόλεμο με τις ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν τη Δευτέρα στον απαγχονισμό δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, μεταδίδει το AFP.

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, το Ιράν έχει κλιμακώσει κατακόρυφα τις εκτελέσεις, με πολλούς από τους κατάδικους να οδηγούνται στην αγχόνη για τη συμμετοχή τους στις προγενέστερες διαδηλώσεις.

«Ο Μερντάντ Μοχαμαντινία και ο Ασκάν Μαλεκί, οι κύριοι αυτουργοί της επίθεσης εμπρησμού και καταστροφής ενός τεμένους, απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία του Ιράν μέσω του ειδησεογραφικού της πρακτορείου Mizan.



Το σχετικό δημοσίευμα δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψης ή της δίκης τους.

بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا، فرزند محرم، و اشکان مالکی، فرزند علی، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد. این دو شهروند کرد در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و در پرونده‌ای مشترک با… pic.twitter.com/ZlI3QyvKlc — سازمان حقوق بشر ھانا (@hana_humanright) June 1, 2026

Οι διαδηλώσεις και η σύνδεση με τον πόλεμο

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένα κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν, το οποίο πυροδοτήθηκε από την οργή για το κόστος διαβίωσης, διευρύνθηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Το κίνημα αυτό κορυφώθηκε στις 8 Ιανουαρίου με μαζικές διαδηλώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές αντέδρασαν με μια βάναυση καταστολή, η οποία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς.

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν «τρομοκράτες» που εργάζονταν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υποκινητές της βίας, ωστόσο μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό καταγγέλλουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν εσκεμμένα εναντίον των διαδηλωτών.

Συνδέοντας άμεσα την εκτέλεση των δύο ανδρών με την τρέχουσα πολεμική σύρραξη, το πρακτορείο Mizan ανέφερε: «Απέναντι στην απειλή μιας στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, οι ενέργειες αυτών των ατόμων… χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου.

Two Iranian protesters were executed on Monday after they were arrested during nationwide demonstrations in January, the judiciary’s Mizan News reported. Mehrdad Mohammadinia and Ashkan Maleki had been sentenced to death on accusations of setting fire to a mosque in Tehran’s… pic.twitter.com/TzqpWw8Z3U — Iran International English (@IranIntl_En) June 1, 2026

Ρεκόρ εκτελέσεων στο Ιράν

Το Ιράν παραμένει η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι αρχές της χώρας εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025 —αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ από το 1989— σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Iran Human Rights, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που εδρεύει στη Νορβηγία.